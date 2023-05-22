كرّم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود الشاب يوسف العمران صاحب مبادرة «بيدنا نغيرها» والتي شملت العديد من الأعمال التطوعية، مؤكدا على أهمية العمل التطوعي الذي يعتبر امتدادا للمواطنة الفاعلة والإيجابية التي يتمتع بها أهل الكويت جميعا، معتبرا أن الأعمال التطوعية تأتي لنشر ثقافة البذل والعطاء في المجتمع.



وأضاف الشيخ فيصل الحمود ان العمل التطوعي سمة أصيلة من سمات أهل الكويت الذين جبلوا على حب الخير والعطاء منذ زمن بعيد، مشيدا في الوقت ذاته بكل الأعمال التي قام بها العمران من خلال تبنيه تلك المبادرة الوطنية التي تستحق الإشادة والثناء وأن شباب الكويت دائما معطاء وصاحب أياد بيضاء ويسعى دائما إلى تحقيق الأفضل في كل المجالات والأصعدة، داعيا في الوقت ذاته جميع الشباب إلى التكاتف والترابط والتعاون وأن تكون لديهم روح التحدي لخدمة بلدهم، متمنين لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم الوطنية.



وفي ختام اللقاء، تقدم العمران بجزيل الشكر والتقدير للشيخ فيصل الحمود، على اهتمامه بالفئات الشبابية ودعمهم وتكريمهم وتوجيههم إلى بذل المزيد بعطاء وحب وإخلاص إلى الوطن وللقيادة السياسية التي تدعم الشباب دائما وتسعى إلى تحقيق التطور والتقدم بأيدي شبابها.