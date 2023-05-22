افتتح سفيرنا لدى روما ناصر القحطاني جناح الكويت في معرض «بينالي البندقية» الدولي الـ 18 للعمارة لعام 2023 تحت شعار «مختبر المستقبل» ضمن 64 جناحا وطنيا من جميع قارات العالم.



وذكرت سفارتنا في بيان لـ (كونا) أن السفير القحطاني والأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار تصدرا حفل افتتاح جناح الكويت بعنوان «الرجوع لإعادة النظر في تخطيط الكويت» برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



وأشار البيان إلى أن وزير الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ سالم القاسمي حضر ضيفا على حفل افتتاح الجناح مهنئا بالمستوى المتميز للمشاركة الكويتية والتي تعكس حيوية حركة الإبداع للشباب الكويتي والخليجي.



وشدد السفير القحطاني - في كلمته الافتتاحية - على أهمية الحضور الكويتي والمواظبة على المشاركة في هذا المعرض المعماري الدولي الأبرز، والذي يشكل بوتقة تفاعل ومرآة للحركة الثقافية والإبداعية الحديثة في العالم حيث يجذب إليه أهم المعماريين بتنوع مشاربهم الحضارية لطرح ومناقشة التصورات والحلول للإشكاليات الحضرية المعاصرة. وقال إن جناح الكويت في هذا المحفل العالمي بإخراجه وتنظيمه الممتاز يعزز كذلك صورة الكويت الحضارية وحضورها الثقافي النشط في المشهد الثقافي العالمي المعاصر وانخراط مبدعيها من المعماريين والمهندسين، لاسيما الشباب في التفاعل والمساهمة في الاستجابة للتحديات العالمية المستجدة.



وأشاد السفير القحطاني بجهود الدولة ممثلة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في رعاية وإثراء الحياة الثقافية الكويتية والعربية وتحفيز الحركة الإبداعية، معتبرا أن موضوع الجناح باشراك شباب المبدعين الكويتيين في استنباط حلول وتصورات لإشكاليات المدن الحديثة يأتي من منظور تأكيد وإبراز الهوية العمرانية والحضارية لمدينة الكويت.



ويوضح القائمون على المعرض أن الجناح بموضوعه عن إعادة النظر في تخطيط الكويت «يستكشف طرقا جديدة للتصميم المعماري والعمراني تنبثق من تقاطعات المكان والزمان» في مشروع تحرّ متواصل يحاول تصحيح آثار التخطيط الحضري الحديث الذي أدى إلى محو معظم النسيج العمراني التاريخي في الكويت.



ويستكشف الجناح هذا العام «أفكارا للتحرر وإزالة الكربون من خلال إعادة التفكير في وسائل النقل وسبل الوصول بالنظر إلى الكويت على نطاق وطني مع دراسة مركزة على مدينة الكويت باعتبارها حالة نموذجية مع عرض دراسات متنوعة تستكشف المساحات الانتقالية في المدينة التي تتراوح في النطاق والحجم».



ويركز المعرض الدولي للعمارة الذي ينظمه بينالي البندقية للفنون على «التخلص من انبعاثات الكربون والإجراءات والالتزامات العالمية في سبيل تلبية المطالب الملحة لحماية البيئة، ومكافحة التغير المناخي من خلال تعزيز نموذج أكثر استدامة لتركيب وتشغيل جميع مكوناته» مع النظر إلى إفريقيا كمحور للمستقبل.



وقال رئيس بينالي البندقية روبيرتو تشيكوتو في تقديمه إن «بينالي العمارة لا يقتصر فقط على فن العمارة إذ يتناول كذلك القضايا الاجتماعية علاوة على أن ما يتم تقديمه لا يمكن أن يتجاهل العصر الحاضر على غرار (بينالي الفنون) أو مهرجان البندقية للسينما».



ومن ناحيتها، قالت أمين عام البينالي ليزلي لوكو إن معارض البينالي هي «مساحة تتجسد فيها الأفكار لتكون مرئية أمام الجمهور كي يتفاعل معها وتثير النقاش بين المتفرجين ويعد المعرض مساحة لنوع آخر من التفكير».