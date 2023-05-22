أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب الكويت بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة سبعة أيام يهدف إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية.



وتطلعت الوزارة إلى أن يمهد هذا الاتفاق للتوصل إلى وقف دائم وشامل للقتال والأعمال العدائية بما يمهد لإنهاء النزاع المسلح في السودان الشقيق.



وجددت «الخارجية» موقف الكويت الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال وتغليب لغة الحوار بين الأطراف السودانية بغية التوصل إلى حل دائم للأزمة في السودان الشقيق، وبما يحقق أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، مثمنة الدور المحوري والمتواصل الذي تقوم به كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة للتوصل إلى هذا الاتفاق وحث جميع الأطراف على استمرار الحوار ووقف القتال.