القرار سيبدأ تطبيقه في 1 أغسطس المقبل بعد تأجيله 6 أشهر



علي إبراهيم



أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة، سامي الكندري، تعليمات جمركية بشأن تنظيم دخول وعبور سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات إلى المملكة العربية السعودية، إذ شدد على ضرورة ألا يقل عمر شاحنة نقل البضائع عن 20 عاما، وألا تقل المسافة بين مركزي المحورين لمركبات الأجرة عن 2.72 متر.



وجاء في نص التعليمات، أنه تقرر فيما يخص شروط الشاحنات ألا يقل عمر الشاحنة العابرة والمشغلة في نقل البضائع عن 20 سنة من سنة الصنع، وسيتم بدء تطبيق هذا الشرط اعتبارا من 1 أغسطس 2023، وتقرر فيما يخص مركبات الأجرة ألا تقل المسافة بين مركزي المحورين عن 2.72 متر، وتم البدء بهذا الشرط اعتبارا من أول فبراير 2023.



وكانت السعودية قد حددت اشتراطات على كافة الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة الأجنبية العابرة لأراضي المملكة، وتضمنت تلك الاشتراطات المذكورة آنفا، فيما خاطبت المملكة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنه تم تأجيل تطبيق العمر التشغيلي 20 سنة من عام الصنع لمدة 6 أشهر على الشاحنات العابرة للمملكة، وذلك لمنح الدول الأعضاء مهلة إضافية لتصحيح أوضاع ناقليهم وتحديث أسطولهم بما يتوافق مع الاشتراطات الجديدة ورغبة المملكة في تسهيل حركة النقل الدولي العابر لأراضيها، إذ سيتم التطبيق اعتبارا من تاريخ 1 أغسطس 2023.