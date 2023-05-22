262 مليون دينار ينفقها المتسوقون سنوياً على قطاع المطاعم و«الكوفي شوب» داخل المجمعات

دراسة موقع المشروع جيداً تساعد في اختيار الأفضل للمتاجر.. ما يدعم توليد الثروة وتقليل المخاطر

25% زبائن دائمون للمحلات في المجمعات التجارية ويقومون بالشراء منها بشكل مستمر

مجمعات محافظة الأحمدي تعدّ الأفضل من حيث القوى الشرائية بالنسبة لأعداد الزائرين





أعدها للنشر: مصطفى صالح



تنشر «الأنباء» دراسة خاصة أعدها الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال» م.نايف بستكي حول مدى أهمية موقع السوق التجاري، والذي يعتبر من المحاور الـ 4 الرئيسية لعمليات تخطيط السوق «4 Ps»، وتتضمن: المنتج، السعر، الترويج، بالإضافة إلى مكان عرض المنتج وتقديمه للزبائن.



ولذلك كان من الأهمية بمكان دراسة هذا المحور بشكل مفصل، والذي يساعد أصحاب المشاريع سواء الصغيرة منها والمتوسطة «SME»، أو حتى التقليدية في فهم سلوك الزبائن والعملاء في كل من تلك المواقع الجغرافية المختلفة.



كما أن فهم مكونات موقع المشروع، سيساعد في اختيار الأفضل منها وذلك عند افتتاح المتجر، والتي بدورها ستسهم في توليد الثروة وتقليل حجم المخاطر، ولذلك قامت شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال بتحليل تسويقي لأبرز المجمعات التجارية بالكويت، وذلك نحو الوقوف حول نسبة العملاء المحتملين، الشريحة المستهدفة من الزبائن سواء على مستوى النوع أو الجنسية.. وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، يقول الرئيس التنفيذي لشركة اكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال م.نايف عبدالجليل بستكي، إن حجم المشتريات من المجمعات التجارية المختلفة بالكويت بلغ حوالي 420 مليون دينار سنويا، مقابل 262 مليون دينار سنويا لقطاع المطاعم والكوفي شوب الموجودة في المجمعات، وذلك وفقا لنتائج أبريل 2023.



وتشير نتائج البحث الذي أعدته شركة إكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال إلى أن من بين كل 100 شخص في المجمعات التجارية المختلفة بالكويت، فإن 25 منهم هم عملاء للمحلات التجارية - أي انهم يقومون بعملية الشراء بشكل مستمر.



وفي المقابل، فإن البقية الأخرى من الزبائن هم مرتادو المطاعم والكوفي شوب الواقعة في المجمعات، أما بالنسبة لشريحة النساء في المجمعات التجارية بالكويت، فإنها تشكل حوالي 63.1% من إجمالي مرتادي الأسواق التجارية. كما تشير النتائج إلى أن نسبة الزبائن الكويتيين في المجمعات التجارية تعادل 68.5% والذي يعكس اتجاه الأسواق التجارية الحديثة لتلك الشريحة.



نسبة العملاء في المجمع



تشير نتائج أبحاث شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال إلى أن من بين كل 100 متسوق بالكويت، هناك 25 منهم يقومون بشراء منتجات وحاجات مختلفة من المجمعات التجارية المختلفة. وتتفاوت تلك المؤشرات حسب نوع المجمع التجاري وموقعه الجغرافي بالكويت. وكما تشير النتائج إلى أن النسبة قد تصل إلى ذروتها 38.5% في أحد المجمعات، بينما هي منخفضة لتصل إلى 11.1% فقط في مجمعات تجارية أخرى. وتعتبر 3 مجمعات تجارية هي الأبرز بالكويت من حيث أعلى نسبة في استقطاب العملاء.



الشريحة النسائية



كما تعتمد الشركات التجارية الرائدة على معرفة نوعية الزبائن من مرتادي المواقع الجغرافية المختلفة. ولذلك تم رصد الشريحة النسائية بالكويت، والتي تشير إليه النتائج بأن 63.1% من إجمالي السوق هم من شريحة النساء - سواء المواطنات منهم أو المقيمات بالكويت. وتتفاوت النسبة في كل من المجمعات التجارية السبعة بالكويت ما بين 80.7% الى 55.4%، ما يشكل قيمة لملاك الأعمال التجارية من فهم أبرز احتياجات وسلوك تلك الشريحة عن غيرها بشكل أكبر.



نسبة الكويتيين



كما تم فهم المواقع التجارية التي يتردد عليها شريحة الكويتيين بشكل أكثر، والتي كانت بمعدل 68.8% من إجمالي مرتادي المجمعات التجارية بالكويت. وقد كانت النسبة متفاوتة من 86.9% في أحد المجمعات التجارية، مقابل 14.7% - فقط - في مجمع تجاري آخر. ومن خلال فهم الجمهور المستهدف لكل من تلك الأسواق التجارية، يمكن تصميم المنتجات المناسبة لاحتياجات تلك الشريحة وتلبية رغباتها بشكل مستمر.



القيمة بالنسبة المئوية



وختاما، قال بستكي إنه قد بلغ معدل زيارة الزبائن للمجمعات التجارية بالكويت 18 مرة على الأقل خلال العام الواحد، أي بمعدل 1-2 مرة خلال الشهر، والذي يعد نسبة مرتفعة. وتعتبر المجمعات الواقعة ضمن نطاق محافظة الأحمدي بالكويت من أفضل المجمعات من حيث القوى الشرائية بالنسبة لأعداد الزبائن. وتستقطب المجمعات التجارية الواقعة في محافظة العاصمة شريحة الذكور بشكل اكبر. كما أن شريحة المقيمين بالكويت تتواجد بشكل اكبر في المجمعات التجارية المتواجدة في محافظة حولي بشكل خاص. والسؤال المهم في هذا المقام، هل ستستطيع تلك المجمعات التجارية مجاراة التطبيقات الحديثة وأساليب البيع أون لاين؟ وهل ستقاوم إدارات تلك المجمعات انفتاح السوق المحلي على بقية الأسواق العالمية عبر التطبيقات الحديثة؟ ذلك ما سيتم رصده خلال الفترة المقبلة.