

لم تتبن أي دولة في العالم البناء الرأسي كما فعلت الصين، والتي باتت تستحوذ على أكثر من نصف ناطحات السحاب حول العالم، مع آفاق للمزيد من البنايات الشاهقة، والعجائب المعمارية.



ووفقا لبيانات من مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية (CTBUH)، فإن لدى الصين 12 مدينة من بين أكثر 25 مدينة حول العالم، بها معظم ناطحات السحاب والمباني الشاهقة. وجاءت «هونغ كونغ»، في صدارة الترتيب الذي نشره موقع «Visual Capitalist»، لأفضل 25 مدينة حسب عدد ناطحات السحاب.



وتضم «هونغ كونغ» 657 ناطحة سحاب، بما في ذلك 6 يزيد ارتفاعها على 300 متر، بينما احتلت «شنتشن»، المرتبة الثانية، و«قوانغتشو» المركز الخامس، وهما جزء من المدن الضخمة المزدهرة المعروفة باسم دلتا نهر اللؤلؤ، والتي تضم أكثر من 1500 ناطحة سحاب. ويعد الأمر مثيرا للدهشة، خاصة أن «شنتشن» كانت قرية صيد صغيرة حتى السبعينيات. وتراجعت مدينة نيويورك، إلى المركز الثالث، والتي كانت عنوانا لناطحات السحاب تاريخيا، حيث تضم 421 ناطحة سحاب. وعلى الرغم من أنها ربما تخلت عن لقبها للمدن الصينية، إلا أن أفق المدينة لايزال رمزا مشهورا عالميا، ويبرز بشكل بارز مبنى إمباير ستيت الشهير. والجدير بالذكر أنه بينما يتمتع مبنى إمباير ستيت بمعرفة واسعة النطاق، فإنه لم يعد من بين أطول 50 مبنى في العالم.