عقدت شركة المقاولات والخدمات البحرية اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ 53، وذلك بنسبة حضور بلغت 94%، حيث وافقت العمومية على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية (بواقع 5 فلوس لكل سهم) عن عام 2022.



وخلال كملته أمام الجمعية العمومية للشركة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي م.علي الشمري، إن الشركة حققت ربحا صافيا قدره 2.27 مليون دينار، موضحا أن البيانات المالية المجمعة شهدت نموا ملحوظا على صعيد المؤشرات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



وأوضح الشمري أن النتائج الإيجابية للشركة جاءت بفضل الله تعالى ثم دعم ومساندة مجلس الإدارة والجهود المخلصة والدؤوبة لفريق العمل بالشركة وشركاتها التابعة وحرصهم على تنفيذ استراتيجية ومرئيات الشركة وصولا للأهداف المنشودة.



وأشار إلى أن النمو في المؤشرات المالية الرئيسية للشركة جاء مدعوما بالتقدم الملحوظ في الإيرادات التشغيلية للمجموعة، ويعكس أداء متناميا رغم الصعوبات والتحديات المحلية والعالمية، لافتا إلى حصول الشركة على عقد ترسية من (شركة نفط الكويت) ضمن 3 شركات لصيانة وتزويد وتركيب مضخات الرفع الاصطناعي لحقول الشمال للكويت لاستخراج النفط الثقيل بمبلغ وقدره 35 مليون دينار.



وبين أن الإدارة التنفيذية للشركة تابعت جهودها مع شركاتها التابعة للمضي قدما بتنفيذ الإستراتيجية الموضوعة للمجموعة من خلال التوسع المدروس والمتوازن والآمن بالقطاع النفطي طبقا لخطط مؤسسة البترول الكويتية، وذلك من خلال الشركة الكويتية للحفريات، وتبلغ نسبة المساهمة فيها 51% من رأسمالها ونسبة 49% فيها لمؤسسة البترول، وهي تعمل بكفاءة متناهية وإتقان عال، حيث تملك 40 جهاز حفر بترولي وأجهزة صيانة، ولديها عقود مع شركة نفط الكويت والعمليات المشتركة في الوفرة.



وذكر ان من الشركات التابعة شركة الإنشاءات البحرية العالمية، التي تم تأسيسها عام 1975 وتمتلكها الشركة بنسبة (%100)، وهي تعمل أيضا بنجاح متواصل منذ أكثر من 47 عاما على التوالي، وهي متخصصة في مجال الإنشاءات وصيانة الآبار النفطية وخطوط النقل البحري، حيث تستمر بتنفيذ عقدها مع الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج في عمليات الخفجي المشتركة، وجار المشاركة في مناقصة خدمة الصيانة لمنشآت النفط والغاز البحرية المطروحة من قبل عمليات الخفجي المشتركة بالبارجة جوهرة III.



وأفاد الشمري بأن شركة الإنشاءات البحرية العالمية أسست فرع لها تحت اسم شركة الإنشاءات البحرية العالمية السعودية، وجاري العمل نحو تأهيلها لدى شركة أرامكو، وذلك لاستكشاف الفرص المتاحة من السوق الخليجي، بالإضافة الى شركة زون جلوبل للخدمات اللوجستية المتخصصة في مجال النقل والتخزين اللوجستي لكافة معدات وأجهزة الحفر والخدمات المساندة لعمليات التنقيب، وتم تأهيلها لدى شركة نفط الكويت للمشاركة في المناقصات المطروحة في السوق المحلي بهذا الشأن.



وختم الشمري حديثة انه تم في عام 2022 تأسيس شركة كابيتال إنرجي للتجارة العامة والمقاولات، وهي متخصصة في مجال الأعمال النفطية، وسيتم استكمال إجراءات تأهيلها للمشاركة في المناقصات المطروحة من قبل شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج وغيرها من الشركات النفطية في السوق المحلي.