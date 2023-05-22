وجّه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، هكتور حجار، نداء إلى المعنيين في مصرف لبنان تسهيل عملية تحويل أموال برنامج «أمان» إلى حساب رئاسة مجلس الوزراء، معربا عن اعتذاره لـ «فقراء لبنان» على تأخير الدفع.



وقال حجار في حديث لبرنامج «لقاء الأحد» عبر «صوت كل لبنان»: «أعتذر من فقراء لبنان على التأخر بالدفع لمشروع «أمان» لأن الأموال التي وصلت من الولايات المتحدة لاتزال في مصرف لبنان، و«أستجدي» المعنيين في «المركزي» تحويل الأموال إلى حساب رئاسة الحكومة».



وكشف حجار عن أنه سيكون حاضرا في الاجتماع التشاوري للوزراء غدا، لافتا إلى أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بخطابه في قمة جدة ظهر وكأنه مجرد «مراسل» ينقل للمجتمع العربي الوضع في لبنان من دون أي التزام».



ورأى أن «مواقف ميقاتي غير واضحة بموضوع عودة النازحين السوريين، والموقف الذي تم اتخاذه في قمة جدة ليس على مستوى الأزمة».



وشدد على أنه «من يجب أن نلتقي به من أجل حلحلة ملف النازحين هو الجانب السوري، ولا أدري لماذا لم يحصل هذا اللقاء حتى الآن». وأضاف: «أجريت دراسة حول أعباء النزوح على لبنان وكلفته بين 46 و47 مليار دولار، وقد سلمت هذا الملف إلى المؤسسات الدولية».