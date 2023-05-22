

يعقوب العوضي



استقبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان أمس وفد اتحاد كرة اليد الجديد برئاسة رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد أحمد الشحومي وكلا من أمين السر قايد العدواني وأمين السر المساعد عبدالله الذياب وأمين الصندوق خالد طالب وعضو مجلس الإدارة خالد عبدالقدوس ومدير الاتحاد التنفيذي عبدالله بولند.



وشهد الاجتماع التباحث حول عدة نقاط منها إنشاء مقر جديد لاتحاد كرة اليد، وشرح خطة دعم المنتخبات الوطنية معنويا وماديا في الفترة المقبلة خاصة أن يونيو المقبل سيشهد مشاركة المنتخب الوطني للشباب في بطولة كأس العالم، كما سيشارك «الأزرق» في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 التي ستقام في الدوحة أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الحكام إلى جانب أعمال الصيانة للملاعب المختلفة وذلك للمساهمة في تطوير المستوى الفني للاعبين والارتقاء باللعبة بشكل عام.