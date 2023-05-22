اتجهت أنظار العالم أمس إلى رحلة رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني، بعدما أكملا الاستعدادات النهائية منطلقين، في مهمة خاصة تنظمها شركة «أكسيوم سبيس» إلى محطة الفضاء الدولية. ومركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية هو مكان انطلاق الصاروخ «فالكون 9» الذي يقل برناوي والقرني.



وريانة (23 عاما) هي أول رائدة فضاء سعودية وعالمة متخصصة في أبحاث الخلايا الجذعية السرطانية.



ويضم الطاقم أيضا بيغي ويتسن رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) التي توجهت إلى المحطة الدولية ثلاث مرات من قبل وستتولى قيادة المهمة، ورجل الأعمال الأميركي جون شوفنر الذي سيقود المركبة. وسيمضي هذا الطاقم عشرة أيام على متن محطة الفضاء الدولية التي يتوقع أن يصل إليها اليوم الاثنين حوالى الساعة 13.30 بتوقيت غرينتش. وقالت ريانة برناوي في مؤتمر صحافي خلال الأسبوع الجاري إنه «من دواعي سروري وشرف كبير لي أن أكون أول رائدة فضاء سعودية وأن أمثل المنطقة». وأكدت أنها متحمسة للتحدث مع أطفال من محطة الفضاء الدولية. وقالت إن «رؤية وجوههم عندما يشاهدون رواد فضاء من منطقتهم للمرة الأولى أمر مثير للاهتمام».