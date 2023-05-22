

القاهرة - محمد صلاح



علمت «الأنباء» أن «الزعيم» عادل إمام وأسرته رفضوا طلب بعض أصدقائه ومحبيه من نجوم الوسط الفني والإعلامي بإقامة حفل كبير للاحتفال بعيد ميلاده (83 سنة) حتى يتم تكريمه واحتفال الوسط الفني به والاطمئنان على صحته وإيقاف سلسلة الشائعات التي تطارده منذ سنوات بمرضه أو وفاته.



وقدم «الزعيم» الشكر لمقدمي الاقتراح، لكنه رفضه لأنه يفضل الابتعاد عن الزحام والضوضاء والجهد البدني والعصبي، كما أن أسرته ترفض تماما بذله جهدا يفوق طاقته، وخوفا عليه من الاختلاط في أماكن مزدحمة بسبب العدوى وانتقال الأمراض، خاصة مع ضعف مناعته.



وكان بعض زملاء وتلاميذ عادل إمام قاموا بزيارته في منزله بالمنصورية لتهنئته بعيد ميلاده والتقاط الصور معه، وتم تخصيص وقت قليل جدا للزيارة بناء على طلب أسرته وطبيبه، وكان من زواره يسرا ولبلبة وخالد سرحان ومصطفى هريدي ومدير أعماله عادل سليمان.