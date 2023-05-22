

بشار جاسم



مع عودة الموسم الانتخابي، تنشط المحطات الفضائية والمنصات الإلكترونية الكويتية لتقديم برامجها السياسية التي تعنى بشؤون الانتخابات، والسباق على مقابلات المرشحين وبرنامجهم الانتخابية، وبعد نحو أسبوع من انطلاق السباق الذي خرجت منه «قنوات كبيرة» مبكرا نظرا لتأجيل برنامجها دون إبداء الأسباب والبعض غارق في التكرار.



«حديث الانتخابات» الذي تقدمه منصة «حديث البلد» بكل احترافية وبجودة عالية انفرد بالسباق الانتخابي وكسبه مبكرا بكوكبة كبيرة من نجوم الإعلام السياسي الذين يتصدون لتقديمه وهم: هاني الوزان والمحلل الانتخابي جابر باقر وسميرة عبدالله وماهر العنزي وعلي الموسى بالاضافة للنجوم الشباب ناصر العطية وعبدالله الخضاري وعلياء جوهر، حيث إن امكانيات المنصة اقل بكثير من المحطات التلفزيونية مع هذا فهي تتميز من حيث الديكور وأسماء الإعلاميين.. برافو مدير عام المنصة محمد طلال السعيد.