

كشفت الفنانة جومانا مراد عن أنها عملت على تحضير مدفنها في منطقة أكتوبر بالعاصمة المصرية (القاهرة)، وقالت: «وصيتي أندفن في مصر، والآن أجهز المدفن في منطقة أكتوبر، وأفكر في أن آخذ أولادي لزيارة المقابر لأنه كتير مهم تعرف وين آخرتك ولوين رايح».



إلى ذلك، أوضحت مراد أنها ضد إقحام المشاهد الخادشة في الأعمال الدرامية، إذ ترى أنها «لا ضرورة لها»، كما أنها ضد القبلات، لأنها امرأة متزوجة وتحترم زوجها كثيرا، واشارت الى أنها غير نادمة على زيجاتها الثلاث السابقة وتعتبرها دروسا مهمة كان لابد منها.



وأكدت مراد، خلال استضافتها في برنامج «كتاب الشهرة» على قناة الجديد اللبنانية، أنها تعتبر نفسها النجمة الأولى في مصر اليوم، بسبب نجاحاتها الكبيرة وتذكر الجمهور لها بالرغم من ابتعادها عن الساحة الفنية لمدة 7 أعوام، مشيرة إلى أنها لاقت دعما كبيرا من مصر ولم تحارب كما يشاع، وعلقت: «أنا بنت مصر.. في حدا بحارب بنته»، مشيرة الى أنها ليست الفنانة الأعلى أجرا في العالم العربي، مشددة على أن هذا الأمر لا يعنيها كثيرا، كما أنها لا تهتم بأجور زملائها، ودائما ما تحصن نفسها من الأشخاص الذين يتساءلون عن أجرها بالقرآن الكريم.



وأضافت جومانا أن عدم ذكر اسمها بين الفنانين السوريين المهمين لا يعد تغييبا لها، لأن لا أحد يستطيع أن يغيب اسم جومانا مراد، لكن قلة أعمالها السورية في الفترة الحالية تأتي بسبب عدم وجود أدوار مناسبة لها، معتبرة زميلاتها كاريس بشار وسلافة معمار وأمل عرفة وشكران مرتجى نجمات سورية الآن دون منازع، وكذلك بسام كوسا وتيم حسن نجوم سورية، فيما رأت أن مكسيم خليل ممثل مهم ومظلوم ويجب عدم استبعاده، أما عن نفسها فأكدت أن اسمها «شباك تذاكر»، لأنها تمتلك قاعدة جماهيرية مهمة ولديها أفلام رائعة.



واستنكرت جومانا مراد تصريحات الفنان أيمن رضا حول تعاطي 90% من الفنانين المخدرات، قائلة إن ذلك مسيء جدا ويجب عدم التعميم، خاصة أن النسبة تعد كبيرة جدا.