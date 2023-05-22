أسامة أبو السعود



أصدر وكيل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بالتكليف وليد عبدالله الغانم بوزارة العدل تعميما يقضي بموجبه السماح لمكاتب العقار بتقديم معاملات البيع مباشرة لإدارة التسجيل العقاري دون اشتراط حضور أصحاب العلاقة، وذلك وفقا للشروط الموضحة في التعميم.



وجاء في تعميم وزارة العدل، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، أن اهم تلك الشروط إرفاق صورة من دفتر الوسيط العقاري وتقديم عقد البيع الابتدائي موقع من أطراف مع تقديم أصل وثيقة التعامل.



ويأتي هذا الإجراء في اطار الاستعداد لاعتماد التقديم الكامل للمعاملات العقارية عن طريق الخدمات الإلكترونية المرتبطة بموقع وزارة العدل وتطبيق «سهل» الحكومي ضمن خطط الوزارة لرقمنة الخدمات الحكومية.