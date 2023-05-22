أكدت نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية في بيان لها أن الإضراب حق مشروع كفله الدستور والقانون الكويتي وجميع الاتفاقات الدولية، تطبيقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية للنقابة في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو الجاري، بشأن موافقتها على الخطوة الثانية للتصعيد التدريجي للنقابة وهي الإضراب الجزئي.



واستعرض رئيس مجلس إدارة النقابة طلال الهاجري آلية الإضراب الجزئي كما يلي:



٭ يبدأ الإضراب الجزئي من الساعة 8 صباحا حتى 10 صباح اليوم الاثنين في مبنى الركاب الخاص بالخطوط الجوية الكويتية T4.



٭ مراعاة الالتزام الكامل بفن التعامل مع الجمهور والمسؤولين ملتزمين بأقصى درجات ضبط النفس.



٭ الحرص على الحفاظ على رقي الإضراب وعدم الانجراف نحو محاولات تحويل الإضراب المشروع إلى عشوائية وفوضى.



٭ الإضراب هو وسيلة وليس غاية لإقرار هذه الحقوق التي سلبت وتم العبث بها، فنحن دعاة حقوق ولسنا دعاة تأزيم. وأضاف البيان أن الهدف من الإضراب الجزئي يتمثل فيما يلي: إرسال رسالة سلمية حضارية بأننا أبناء هذا الوطن ولن نسمح بتعريض ناقلنا الوطني إلى خطر سلامة التشغيل، وإيصال رسالة لمطالبنا المشروعة التي نسعى إلى تحقيقها خلال الفترة الماضية مع الإدارة الحالية بكل سلمية وطرق وحوارات واجتماعات حضارية التي طالما لم نصل فيها إلى نتيجة لتعنت إدارة الخطوط الجوية الكويتية وسلبها لمستحقات موظفيها والاستخفاف بحقوقهم وتهميشها. وناشدت النقابة كلا من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وكذلك وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار مناف الهاجري، وأيضا عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، التدخل السريع لإنصاف موظفي الكويتية وإنقاذهم من التهميش. كما تدعو النقابة جميع النقابات العمالية منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة للحضور.