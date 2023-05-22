أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي انه ستتم إضافة شرط تقديم الدراسة المرورية للمجلس قبل الاعتماد. وقال م.المنفوحي في رده على اقتراح العضو م.عبداللطيف الدعي بشأن اعتماد الدراسة المرورية قبل رفع المعاملة للمجلس البلدي: بالإشارة الى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي رقم (INT-16010301-161-2022-00046) والخاص بالاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي م.عبداللطيف الدعي، بشأن اعتماد الدراسة المرورية قبل رفع المعاملة للمجلس البلدي. نفيدكم بالتالي:



٭ مواقع لا تتطلب إعداد دراسة مرورية لها، ومن تلك المواقع على سبيل المثال (محطات التحويل الكهربائية - محطات تجميع مياه الأمطار..).



٭ مواقع تتطلب إعداد دراسة مرورية لها قبل العرض على المجلس البلدي، ويتم اعتماد تلك الدراسات من قبل الجهات المعنية، قبل العرض على المجلس البلدي.