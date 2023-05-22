قالت سناء الغملاس الرئيس التنفيذي لشركة «أمنية» غير الهادفة للربح، إن «تطبيق أمنية» الذي أطلق في مارس الماضي يهدف إلى غرس سلوك فرز النفايات البلاستيكية من المصدر لنشر ثقافة إعادة التدوير ورفع مستوى الوعي البيئي لدى الفرد والمجتمع في دولتنا الحبيبة.



وقالت الغملاس في تصريح صحافي، إن مبادرة شركة «ليلة عمر» للإنتاج الفني في التعاون مع «أمنية» جاءت انطلاقا من المساهمة في نشر التطبيق، والتي حققت نجاحا لم يكن بالحسبان.



وأضافت أن هذا التعاون في مجال الترفيه استطاع الوصول والتسجيل في التطبيق من قبل 30% من الجمهور الكويتي الذي حضر الحفلات الغنائية خلال ثلاثة أيام، والذي تجاوز قرابة 15 ألف شخص.



ودعت الغملاس جميع جهات القطاع الخاص الى التعاون من أجل تحقيق «رؤية كويت جديدة 2035»، وأخذ مبادرة شركة «ليلة عمر» مثالا يحتذى به على جميع الأصعدة، من ناحية المساهمة والمسؤولية المجتمعية في المحافظة على البيئة الكويتية من مخاطر النفايات البلاستيكية.