ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن مجلس الجامعة سيعقد اجتماعه 24 الجاري في الساعة 9 صباحا بقاعة مجلس الجامعة في الشدادية- الدور العاشر، وذلك لتشكيل لجنة لاختيار مدير الجامعة، مشيرة إلى أن مجلس الجامعة سيبحث عددا من ملفات الترقيات لأعضاء هيئة التدريس، وذلك للملفات التي انتهت من لجان الترقيات في الجامعة، ورفعت الى المجلس.



وكشفت المصادر، عن أن المجلس سيشكل لجنة لاختيار مدير للجامعة بالأصالة، وفق ما انتهى إليه رد إدارة الفتوى والتشريع السابق، ووفق الإجراءات الواردة في قانون الجامعات الحكومية، مؤكدة أن المجلس سيختار في اجتماعه أعضاء اللجنة، وسيصدر قرارا بتشكيلها.