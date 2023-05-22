

بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن حاجتها لضم عدد من المختصين الكويتيين لعضوية اللجنة الفنية المختصة في المجال التربوي والتعليمي.



وعلى المتقدم الدخول على موقع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للاطلاع على الشروط www.pada.gov.kw، وارفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة pdf على البريد الالكتروني [email protected] خلال الفترة من 21-5-2023 حتى 20-6-2023.



وتضطلع اللجنة الفنية بالمهام التالية:



1 ـ مراجعة استراتيجية للدمج التعليمي في التعليم العام والخاص والتعليم العالي ووضع خطة عمل لتطبيق الاستراتيجية.



2 ـ وضع وتنفيذ السياسة العامة لتطوير وتحسين الخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة.



3 ـ مراجعة وتحديث معايير فتح وتشغيل المدارس والحضانات والمراكز والمؤسسات التأهيلية المعتمدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



4 ـ رسم استراتيجية للكشف المبكر عن الاعاقات والاضطرابات المصاحبة في المدارس والمراكز والمؤسسات.



5 ـ رفع توصيات تقييم مهارات وقدرات الطلبة من جوانب مختلفة لتحديد احتياجات الطلبة التعليمية والتأهيلية.



وبالنسبة لاشتراطات التقديم، أكدت الهيئة ضرورة توافر الشروط التالية في المتقدمين:



1 ـ ماجستير أو دكتوراه في أحد المجالات التالية: التربية أو التربية الخاصة، المناهج التعليمية وبرامج التدخل المبكر والتأهيل لمختلف الاعاقات، التنمية وضع الخطط والاستراتيجيات.



2 ـ خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في أحد المجالات المذكورة أعلاه.



3 ـ يشترط فيمن يتم ترشيحهم ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة.



والمستندات المطلوب تقديمها هي: السيرة الذاتية، والشهادات العلمية معادلة من وزارة التعليم العالي، وشهادات الخبرة، والبطاقة المدنية.