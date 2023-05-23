مريم بندق

أكد مجلس الوزراء تضافر جهود الجهات الحكومية المعنية لتذليل المعوقات أمام تنفيذ مشروعي المدينة الترفيهية وتطوير منتجع فيلكا بالسرعة الممكنة، مشيدا بجهود وزيرة الشؤون مي البغلي بشأن تنفيذ قرار المجلس تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية والهادف إلى توفير 3000 وظيفة وتطوير هياكلها.

هذا، وقرر المجلس تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الوقوف بعرفة حتى الأحد 2 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يكون الأحد راحة ويستأنف الدوام الرسمي الإثنين 3 يوليو المقبل.

هذا، وأحيط المجلس علما بعدم التجديد للقياديين وإحالتهم الى التقاعد في كل من وزارة الدفاع وبلدية الكويت والمجلس البلدي والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان لمركز التواصل الحكومي، أن البصمة البيومترية تخدم الجوانب الأمنية من جميع النواحي، فهي تساعد جهاز الأمن في التحقق من أي شخص حال ارتكابه جريمة أو كان مختفيا عن الأنظار أو مطلوبا لجهات أمنية.

وردا على سؤال: هل البصمة إلزامية؟ أجاب: في الوقت الحالي البصمة البيومترية ليست إلزامية على الجميع، لكن ستؤخذ من جميع المواطنين والمقيمين على مراحل.

وبشأن مدة استغراق عمل البصمة أوضح أنها للشخص الطبيعي الخالي من العيوب تستغرق من دقيقة إلى دقيقة ونصف.

وحول العمر المشمول بعمل البصمة، أوضح أنه تؤخذ من جميع البالغين 18 عاما، لافتا إلى أن أخذ البصمة بشكل شامل لا يحتاج إليه عند كل سفر أو وصول إلى البلاد.

ولفت إلى أن أخذ موعد عمل البصمة للكويتيين والمقيمين يكون عن طريق منصة «متى» باستخدام البطاقة المدنية، والزائرين باستخدام الرقم الموحد المكون من 9 أرقام، مشيرا إلى وجود 4 مراكز لأخذ البصمة تعمل على أكمل وجه، منها مركزان في الشمال والجنوب، ومركز مشرف، ومركز الفروانية لخدمة الكويتيين والمقيمين.

عطلة عيد الأضحى المبارك

تأكيدا لما انفردت "الأنباء" بنشره 17 الجاري تحت عنوان إجازة "الأضحى" 6 أيام، قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الوقوف بعرفة حتى يوم الأحد 2023/7/2 بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن يكون يوم الأحد يوم راحة وأن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 2023/7/3 ، من الأهمية ذكر أن التاريخ المتوقع ليوم الوقوف بعرفة الثلاثاء الموافق 27 يونيو المقبل .

لا تجديد لقياديين في 4 جهات

مجلس الوزراء يُحاط علمًا بعدم التجديد لقياديين في 4 جهات وإحالتهم للتقاعد في كل من: وزارة الدفاع بلدية الكويت المجلس البلدي والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

تكويت التعاونيات يوفر 3000 وظيفة

تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية يهدف إلى توفير (3000) وظيفة وتطوير الهياكل التنظيمية للجمعيات التعاونية .. والمجلس أشاد بالجهود التي تبذلها وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والطفولة والقائمين على المشروع.



تسريع إنجاز المدينة الترفيهية ومنتجع فيلكا



تسريع إنجاز مشروعي إنشاء المدينة الترفيهية وتطوير منتجع فيلكا لبدء العمل على تنفيذ المشروعين بالسرعة الممكنة بعد اطلاعه على العرض المرئي المقدم من شركة المشروعات السياحية .

بيان المجلس



وفي ما يلي بيان مجلس الوزراء .. تفصيلياً



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وفيما يلي بيان المجلس تفصيليا:

صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. خالد الفاضل أن مجلس الوزراء استعرض نتائج مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت يوم الجمعة الماضي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى الموضوعات التي تمت مناقشتها في القمة وكلمة دولة الكويت التي ألقاها سمو ولي العهد، حفظه الله، في هذه القمة والتي تركزت حول الشعور بالتفاؤل لبوادر الانفراجات بالمنطقة ومنها البيان المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي ستنعكس إيجابا على استقرار المنطقة وإزدهارها وتحقيق تطلعات شعوبها ودعوة المجتمع الدولي إلى إعادة إحياء عملية السلام وصولا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن دولة الكويت تجدد تأييدها لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8914) وترحيبها ببيان اجتماع جدة وبيان اجتماع عمان، معربا عن الأمل بأن تكون عودة سورية إلى بيت العرب منطلقا لانتهاء الأزمة ومعاناة الشعب السوري.

وناقش مجلس الوزراء كتاب ديوان الخدمة المدنية بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك وقرر تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الوقوف على عرفات وحتى يوم الأحد الموافق 2/7/2023 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 3/7/2023 ويكون يوم الوقوف على عرفات وأيام عيد الأضحى المبارك عطلة رسمية، ويعتبر يوم الأحد الموافق 2/7/2023 (يوم راحة) أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.وإنطلاقا من اهتمام الحكومة بتطوير المشاريع التنموية والسياحية بدولة الكويت فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من شركة المشروعات السياحية بشأن مشروعي إنشاء المدينة الترفيهية وتطوير منتجع فيلكا لبدء العمل على تنفيذ المشروعين بالسرعة الممكنة، وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة تضافر جهود الجهات الحكومية المعنية لتذليل جميع المعوقات التي قد تواجهها.

كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير ةالشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي جاسم البغلي حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية والذي يهدف إلى توفير عدد (3000) وظيفة وتطوير الهياكل التنظيمية للجمعيات التعاونية، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة والقائمين على المشروع.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لقيام مجموعة مسلحة باقتحام وتخريب كل من مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت ومبنى سفارة دولة قطر الشقيقة في العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدا على رفض دولة الكويت القاطع لجميع أشكال العنف والتخريب ومن استمرار هذه الأعمال العدائية التي تستهدف مقار البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية السودانية، مجددا على دعوته للسلطات الرسمية وجميع الأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيقة للتحرك الفوري لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الديبلوماسية والمباني التابعة لها والعمل على ضمان أمن وسلامة طاقمها.