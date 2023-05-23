عبدالله الراكان



أعلنت وزارة المواصلات عن استمرار تنفيذ أعمال استبدال أجهزة الفايبر القديمة بأجهزة حديثة ومتطورة في منطقة سلوى والرميثية والبدع.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات د.أحمد الحسيني في تصريح صحافي، إن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع شركة «نوكيا سوليوشينز اند نيتوركس الكويتية» باستبدال نظام الفايبر القديم بالنظام الحديث للمرحلة الأولى من مشروع الفايبر.



وبين الحسيني أن تنفيذ الأعمال حاليا يشمل مناطق (سلوى والرميثية والبدع) والتي بدأ العمل بها شهر أبريل الماضي.



وأكد أن الوزارة ستقوم بتبديل كل اجهز الفايبر لمناطق المرحلة الأولى وذلك تنفيذا للعقد المبرم بين الوزارة والشركة المنفذة دون تحمل الوزارة لأي نفقات مالية طوال فترة العقد.



وناشد الحسيني قاطني مناطق (سلوي، والرميثية، والبدع) من المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع مهندسي الوزارة والشركة لاستبدال أجهزة الفايبر القديمة بالحديثة ليتمكن المشتركون من الحصول على سرعات عالية للإنترنت.