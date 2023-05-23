تنسيق لتشكيل لجنة رفيعة المستوى لوضع التشريعات والأنظمة والقوانين وصياغة الاستراتيجيات اللازمة



عبدالكريم العبدالله



أطلقت الجمعية الخليجية لأطباء الأسرة والرابطة الكويتية لأطباء العائلة «وثيقة الكويت» لطب الأسرة تحت شعار «طبيب أسرة لكل أسرة»، وذلك في ختام مؤتمر الكويت الدولي لأطباء العائلة والذي حظي برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، ومداخلة من المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية د.أحمد المنظري ومشاركة عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية والخليجية والعربية.



وقال رئيس الجمعية الخليجية لأطباء الأسرة ورئيس رابطة أطباء العائلة الكويتية د.محمد العازمي في تصريح صحافي إن الوثيقة تضمنت التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط وجامعة الدول العربية لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تحت مسمى «اللجنة العربية العليا لطب الأسرة» لوضع التشريعات والأنظمة والقوانين وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتمكين هذا التخصص في الأنظمة الصحية.



ولفت العازمي إلى أن الوثيقة ركزت على أولويات العمل في محاور طب الأسرة مثل استدامة تطبيق مفاهيم الجودة وسلامة المرضى وتحسين مراقبة الجودة والممارسات المبنية على البرهان في طب الأسرة، فضلا عن نشر ثقافة الإدارة الصحيحة والتركيز على الرعاية الصحية الشاملة ذات الجودة والمأمونية من قبل أطباء الأسرة ووضع معايير قياس الأداء، بالإضافة إلى تمكين أطباء الأسرة من القيام بدورهم واعتماد وتأهيل الأعداد الكافية من المتخصصين في طب الأسرة كإستراتيجية ذات أولوية قصوى خلال السنوات الـ 10 المقبلة وفق برنامج زمني فعال.



وتابع: ركزت الوثيقة على تحسين كفاءة نظم الممارسة المهنية لطب الأسرة وأدائها وحوكمتها، وتقوية نظم المعلومات الصحية عموما وطب الأسرة خصوصا، وتعضيد العمل الصحي المشترك للدراسات والأبحاث الابتكارية والإبداعية فيما يخص النظم الصحية وطب الأسرة، مبينا أن الوثيقة تضمنت أيضا الطلب من وزارات الصحة العربية والجهات المتخصصة إجراء المراجعة الشاملة والدقيقة لطب الأسرة بمكوناته المختلفة للوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة للتطبيق الأمثل لطب الأسرة، هذا بالإضافة الى تحسين سلم الترقيات للعاملين في الرعاية الصحية الأولية وتخصيص حوافز خاصة لهم.



وذكر أنها تناولت تعزيز العضوية في الجمعيات المتخصصة في طب الأسرة لمزيد من التشبيك للمتخصصين في طب الأسرة وتنمية دورهم في حماية صحة الفرد والأسرة والمجتمعات، وحث المؤسسات التعليمية الجامعية وهيئة التخصصات الصحية الوطنية والعربية على إنشاء كلية طب الأسرة، وضرورة البحث عن السبل المبتكرة والابداعية بما فيها تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي لدعم وتعزيز دور المستفيدين من خدمات وأنشطة الأسرة.



كما حثت المتخصصين في طب الأسرة على التأهيل الإضافي من خلال برامج بناء الاهتمامات التخصصية في طب programs fpsi، والاتفاق على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجامعات الصحية الخليجية في قضايا الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة وتبادل المعلومات والأدلة المعيارية والدراسات والعمل على تناغم الجهود وانسجامها مع التوجيهات التطويرية العالمية لطب الأسرة.



جدير بالذكر أن مؤتمر الكويت لطب العائلة ضم 35 جهة مشاركة بدعوة من رابطة الكويت لأطباء العائلة والممارسين العامين، وشارك فيه 1000 طبيب وطبيبة في تخصص طب الأسرة من الكويت والخليج والوطن العربي والولايات المتحدة.