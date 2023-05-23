السالم: نسعى لتعزيز المشاركة الكويتية في الفرص المطروحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمجالات التقنية والرقمية



بحث القنصل العام للكويت في دبي والإمارات الشمالية علي الذايدي مع المدير العام بغرفة دبي للتجارة محمد لوتاه أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالين التجاري والتكامل الاقتصادي.



وقال رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي م.فراس السالم في اتصال هاتفي مع «كونا» إن الاجتماع بين الجانبين بحث مشاركة الشركات الكويتية في الفرص الاستثمارية في دولة الامارات.



وأفاد السالم عقب الاجتماع الذي حضره أيضا نائب الرئيس للعلاقات الدولية حسن الهاشمي والمدير التنفيذي لقطاع مصالح الاعمال مها القرقاوي والمدير الاقليمي للشرق الاوسط و«أوراسيا» عبدالله باقر بأن دبي تعد قبلة للشركات الكويتية الرقمية والخدمية.



وأضاف: «نسعى من خلال الغرفة إلى تعزيز المشاركة الكويتية في الفرص المطروحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمجالات التقنية والرقمية لتنطلق في المنطقة، كما فعلت عدة شركات كويتية تتبوأ مركزا متميزا بمجالها بدولة الامارات».



وذكر أن مجلس الأعمال الكويتي بحث أيضا مشاركة القطاع الخاص الاماراتي في المشاريع التنموية في الكويت وتسهيل عملية دخوله للسوق بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق نسبة أكبر من التكامل الاقتصادي بين البلدين وترجمة الامكانات المشتركة على ارض الواقع.



وأشار إلى أن مجلس الأعمال الكويتي بحث كذلك سبل التعاون المشترك مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للمشاريع الخدمية، مؤكدا أهمية التعاون بين المؤسستين في تعزيز الاستثمار وتبادل الخبرات والمعرفة في المجال ذاته.