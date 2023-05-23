أسامة أبوالسعود



قام مدير إدارة مساجد الفروانية سعود المطيري بتكريم العاملين في المراكز الرمضانية بإدارة مساجد محافظة الفروانية، وذلك بقاعة كبار الضيوف في مسجد الغانم والخرافي بمنطقة الصليبخات، تقديرا وعرفانا منه بالدور المتميز والجهود المبذولة من قبلهم في إحياء ليالي الشهر الكريم.



وخلال كلمته، وجه المطيري الشكر لجميع العاملين بهذه المراكز على نجاحهم هذا العام، مثنيا على حسن المتابعة والإشراف والوقوف على آخر المستجدات بهذه المراكز من قبل العاملين بها.



وأشاد بجهود وزارات الدولة المختلفة في المشاركة بهذه المراكز وهي الداخلية والصحة والإعلام، مبينا أن إدارة مساجد محافظة الفروانية أخذت على عاتقها ضرورة نجاح المراكز الرمضانية في تقديم كل وسائل الراحة للمصلين خلال الشهر الكريم، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذا النجاح في السنوات المقبلة.