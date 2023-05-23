بشرى شعبان



أصدر وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري تعميما إداريا للوكلاء المساعدين وجه فيه بالتنبيه على كل الموظفين بالإدارات والأقسام ومراكز العمل بمراعاة الزي اللائق والمحافظة على المظهر العام والالتزام بقواعد النظافة العامة داخل المكاتب والممرات وأماكن العمل والمحافظة على الممتلكات العامة واتباع السلوك الوظيفي الحسن.



وجاء في التعميم ان ذلك يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين والمراجعين وحرصا على نظافة وتجهيز المباني والمنشآت في الداخل وفي محيطها الخارجي بكل القطاعات وحسن استقبال الجمهور وتقديم الخدمات لهم بشكل أفضل، ما يمثل واجهة حضارية للمحافظة على النظام والمنظر العام، والتزاما بالقرارات والتعاميم الصادرة بهذا الشأن.