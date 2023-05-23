الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تعقد الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم غدا اجتماعها برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري وبحضور نائب رئيس الاتحاد سالم بن سعيد الوهيبي والأعضاء من رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم، حيث سيتم خلال الجمعية العمومية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من ضمنها اعتماد محضر اجتماع المؤتمر العام الذي عقد في البصرة على هامش خليجي «25» بالإضافة إلى مناقشة التقرير الإداري والأنشطة التي تم تنفيذها.



كما ستشهد الجمعية العمومية التصويت على البلد المستضيف لبطولة لكأس الخليج العربي، وسيتخللها أيضا الحدث الأهم وهو إجراء الانتخابات على منصب الرئيس ونائبه للدورة القادمة.



هذا، وأعلن نادي الريان انفصاله عن المدرب التشيلي نيكولاس كوردوفا، تأكيدا لانفراد «الأنباء».



وكتب الحساب الرسمي للريان عبر منصة «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «شكرا نيكولاس كوردوفا». ومن المقرر أن يتولى البرتغالي ليوناردو جارديم تدريب الريان خلفا لكوردوفا. ويملك جارديم (48 عاما) مسيرة تدريبية لافتة في أوروبا، كما ان لديه خبرة بالعمل في المنطقة العربية، إذ يتولى حاليا منصب المدير الفني لفريق شباب الأهلي الإماراتي، بعد تجربته التي امتدت لنحو 8 أشهر كمدرب للهلال السعودي.



وتوج جارديم «مدربا» بألقاب الدوري الفرنسي مع موناكو، ودوري السوبر اليوناني وكأس اليونان مع أولمبياكوس، كما قاد الهلال للتتويج بلقبي دوري أبطال آسيا 2021 وكأس السوبر السعودي 2021-2022.