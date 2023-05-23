أسامة دياب



قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن الرئيس الصيني شي جينبينغ بعث برسالة تهنئة إلى رئيس الدورة الحالية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مدينة جدة السعودية يوم 19 مايو، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للتعبير عن التهاني على انعقاد الاجتماع، مؤكدا سروره لأن تخطو الدول العربية خطوات جديدة ومتواصلة وتحقق نتائج جديدة في الطريق نحو التضامن والتقوية الذاتية، والإشارة إلى أن الجانب الصيني يحرص على بذل جهود مشتركة مع الدول العربية لتكريس روح الصداقة الصينية -العربية وتنفيذ مخرجات القمة الصينية -العربية الأولى على نحو جيد والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية -العربية إلى مستوى أعلى، بما يكتب صفحات جديدة للصداقة الصينية -العربية.



وتابعت ماو نينغ: نرى بكل السرور أن رياح المصالحة تهب نحو العالم العربي باستمرار منذ فترة من الزمن، وهي أتت بملامح جديدة لدول المنطقة وآمال جديدة لشعوبها.



وأضافت: يتقدم الجانب الصيني بالتهاني على حضور الرئيس بشار الأسد لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وعلى إعادة لم الشمل للأسرة العربية الكبيرة، حيث تدل عودة سورية إلى جامعة الدول العربية بجلاء على أن تعزيز التضامن والتعاون بين الدول العربية عبر الحوار والتشاور يمثل تطلعات الشعوب والتوجه العام، وهي تجسد بجلاء أيضا أن الدول العربية تقدر على التحكم في مصيرها ومستقبلها في أيدي نفسها.



وزادت: سيظل الجانب الصيني باعتباره صديقا مخلصا للدول العربية، يدعم جهودها لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي والتضامن والتقوية الذاتية، ويدعم العالم العربي للعب دور أكبر في الشؤون الإقليمية والدولية، مؤكدة أن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع الجانب العربي معا على تنفيذ مخرجات القمة الصينية ـ العربية الأولى على نحو جيد، وتمكين العلاقات الصينية -العربية من إظهار المرونة القوية والحيوية النابضة بشكل مستمر، ولعب الدور الإيجابي المتواصل في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.