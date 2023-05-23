

أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) عن تنظيم ندوة افتراضية بعنوان «جاذبية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كأسواق ناشئة»، والتي ستسلط الضوء على السمات الفريدة التي تميز دول المنطقة، والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، وستنعقد الندوة يوم 29 مايو 2023، وسيقدمها إم.أر.راغو، الرئيس التنفيذي لشركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية لـ«المركز»، والذي يمتلك خبرة تفوق 28 عاما في مجال تحليل الاستثمار والأبحاث.



وستستعرض الندوة العوامل الجاذبة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تميزها عن الأسواق الناشئة الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة الحصة الحالية والمستقبلية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الأسواق الناشئة. كما ستقدم الندوة الافتراضية نظرة مفصلة عن القطاعات الإقليمية الأكثر ملاءمة للاستثمار، إلى جانب توجهات الاستثمار المستقبلية. وتتيح هذه الندوة للعملاء من الشركات العائلية وذوي الملاءة المالية العالية فرصة الاطلاع على خصائص الأسواق الناشئة الخليجية وأهم الرؤى في القطاع الاستثماري في ظل التنافسية الشديدة في القطاع المالي، وذلك بهدف تلبية متطلباتهم وأهدافهم الاستثمارية.



وصرح عبدالله النوري، نائب رئيس مساعد إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»: تأتي هذه الندوة ضمن جهود «المركز» المستمرة في مشاركة العملاء بأحدث الاتجاهات في الأسواق والرؤى المستقبلية، وإطلاعهم على الفرص المتاحة في الأسواق والقطاعات المختلفة، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على دراسات وأبحاث متعمقة، ولا شك أن الندوات الافتراضية التي يقيمها «المركز» تسهم في حصول العملاء على معلومات قيمة ومتخصصة في القطاعين المالي والاستثماري بسهولة من أي مكان، الأمر الذي يمكنهم من متابعة آخر التطورات دون تكبد أي عناء.



وكان «المركز» قد أطلق في السنوات الأخيرة مجموعة متنوعة من المبادرات، من ضمنها إقامة ندوات متخصصة في القطاعات والفرص الاستثمارية للعملاء، ومنها ندوة حول النظرة المستقبلية للأسواق عقب جائحة كوفيد-19، قدم من خلالها للعملاء تحليلا للتغيرات في الأسواق والفرص المتاحة.



واستمرت سلسلة ندوات «النظرة المستقبلية» منذ ذلك الحين، حتى أقام «المركز» في بداية العام مؤتمرا بعنوان «النظرة المستقبلية لعام 2023: أين تكمن الفرص الاستثمارية في ظل التحديات في الأسواق»، والذي استقطب نحو 300 مشارك استفادوا من نصائح الخبراء في مجال إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات حول الاستراتيجيات الفعالة لاقتناص الفرص في مختلف الأسواق.