

باهي أحمد



انطلقت أمس فعاليات معرض «بيتك» بمشاركة أكثر من 135 شركة محلية ودولية في مختلف مجالات البناء والتشييد والتصميم والاثاث بتنظيم شركة معرض الكويت الدولي وتستمر حتى 27 من شهر مايو الجاري عبر صالات الشركة (5+6) في منطقة مشرف.



وتقام النسخة الجديدة هذا العام 2023 تحت مسمى جديد وهو معرض (بيتك) للديكور والبناء تحت شعار (من الألف إلى الياء) وهو حدث فريد من نوعه سيضم منتجات وخدمات شاملة للمواطنين والراغبين في بناء القسائم والبيوت فضلا عن إقامة محاضرات يومية للعامة بتنظيم معرض (الكويت الدولي) ورعاية جمعية التصميم الداخلي الكويتية.



وقالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في (الكويت الدولي) باسمة الدهيم في بيان صحافي إن إقامة المعرض تعد فرصة فريدة للمشترين المحتملين والمقاولين والمهندسين والمعماريين والمصممين الداخليين والمطورين وخبراء البناء للالتقاء وجها لوجه لتوسيع أعمالهم في منصة واحدة.



وأضافت أن الحدث يجمع العديد من العارضين المحليين والدوليين تحت منصة واحدة يلتقي فيها المتخصصون في القطاع وذلك لعرض احدث الاتجاهات واكثرها ابداعا في صناعة البناء والتشييد والتصميم الداخلي والاثاث والاكسسوارات المنزلية.



وأشارت الدهيم إلى الأهداف الرئيسية للمعرض عبر طرحه مجموعة شاملة من الحلول الفعالة والمبتكرة للبناء والاستجابة للفرص المحلية والتحديات في هذه الصناعة بالاضافة إلى إتاحة العروض والخصومات والاستشارات المجانية خاصة مع ظهور بعض المناطق السكنية الجديدة.



وأوضحت أن المعرض يسهم في اتاحة الفرصة لأصحاب القسائم الجديدة للاستفادة من عمليات البناء والحصول على اغلب احتياجاتهم في المراحل المختلفة التي يمر بها صاحب المنزل قبل التشطيب (البناء) وأثناء التشطيب (التصميم الداخلي والديكور) وبعد التشطيب (التأثيث والفرش) والمساعدة على تنمية قطاع التشييد والبناء والتصميم الداخلي والديكور في جميع أنحاء المنطقة.



وذكرت الدهيم أن معارض البناء المتخصصة باتت وجهة مثالية لتبادل المعلومات القيمة واكتشاف الاتجاهات والفرص التجارية وإجراء اتصالات جديدة بين الشركات المحلية والزوار.



وتأتي الشركات الراعية للمعرض في مقدمتها بنك (بيت التمويل الكويتي) وشركة (عربي) راع ماسي و(برافو هومز) راع بلاتيني، وكل من (هايدروتيك الهندسية) و(المدد للتجارة والمقاولات) و(دريم دور) و(كيتشن كونسبت) و(اكواسان) و(اي ال سي للمقاولات) و(المورد الكويتي) و(صفاة هوم) و(الغانم الهندسية) كرعاة ذهبيين، و(العربية) و(ارت وودن غروب) و(سمارت متلز) كرعاة فضيين.