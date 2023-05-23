أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس، عن إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان الشقيق، والتي تعد الحادية عشرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك، وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والخيام.



وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج لـ«كونا»، إن المساعدات تأتي في إطار التضامن مع الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من حدة أوضاعه الصحية والإغاثية الراهنة في سياق سلسلة عمليات الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها الكويت لدعم الدول الشقيقة والصديقة في المجال الصحي والإغاثي.



وأضاف المعراج أن «الهلال الأحمر» أوصل عبر القوة الجوية 110 أطنان من المواد الطبية والإغاثية والخيام إلى الأشقاء في السودان، مشيرا في هذا الشأن إلى التنسيق المباشر مع وزارة الصحة السودانية والهلال الأحمر السوداني.



وبين أن مواصلة تقديم المساعدات للأشقاء في السودان تأتي أيضا استمرارا لنهج الكويت في الوقوف إلى جانب السودان في جميع الظروف وترجمة لسياستها بأن تكون سباقة في دعم الأشقاء بهذا الظرف الاستثنائي.