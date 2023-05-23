بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه بنجاح وصول رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وزميلته ريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية.



مشيدا سموه بهذا الإنجاز التاريخي والعلمي في مجال الفضاء والذي يضاف إلى الإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويجسد ما وصلت إليه في المجالات العلمية والتقنية والفضاء من تقدم ورقي عال، وعزز مكانتها لدى المجتمع الدولي على كافة الأصعدة، مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز السعودي والعربي هو محل فخر واعتزاز الجميع، سائلا سموه المولى تعالى أن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى د.رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية، وأن يعم الأمن والسلام والاستقرار كل ربوع البلد الشقيق.