سلم وزير خارجية البحرين د.عبداللطيف الزياني سفيرنا لدى المملكة الشيخ ثامر الجابر وسفراء عدد من الدول الأخرى «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي».



وقالت «الخارجية» البحرينية إن ذلك جاء إنفاذا للأمر السامي من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي إطار توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتسليم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والجهات المساندة.



وبحسب البيان سلم وزير الخارجية «الوسام» لكل من عميد السلك الديبلوماسي سفير الأردن لدى المملكة رامي العدوان وسفير المغرب مصطفى بنخيي وسفير الإمارات الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان وسفير السعودية الأمير سلطان بن أحمد آل سعود ونائب سفير عمان د.محمد البلوشي تقديرا لجهودهم وتعاونهم مع مملكة البحرين خلال فترة التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).



ووفق البيان هنأ الزياني السفراء بمناسبة نيلهم «الوسام»، مثمنا ما تحقق من تنسيق مشترك هدفه ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.



وأعرب السفراء عن فخرهم واعتزازهم بحصولهم على «الوسام»، مشيدين بجهود مملكة البحرين في التصدي للجائحة وحماية صحة جميع المواطنين والمقيمين.



وأكد السفراء الحرص على مواصلة العمل والتنسيق المشترك مع المملكة في مختلف المجالات بما يعود بالخير والمنفعة ويلبي المصالح المشتركة وتمنوا للمملكة دوام النماء والازدهار.