بشرى شعبان



كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري عن انطلاق عجلة للتحول الرقمي في الوزارة عبر ميكنة كل خدماتها الى جانب ادراج كل الاجراءات الخدماتية عبر تطبيق «سهل».



وأكد المطيري، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان اطلاق الخدمات عبر تطبيق «سهل» يهدف لتسهيل الخدمة على المواطنين ويعزز الكفاءة وسرعة انجاز المعاملات.



وكشف عن توجه الوزارة لتوقيع اتفاقيات مع الجمعيات التعاونية للمساهمة في تطوير الخدمات في المناطق، مشددا على حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لتطوير العمل التعاوني واتخاذ كل الاجراءات والتدابير الممكنة لتطوير عمل الجمعيات التعاونية بما يخدم المجتمع ويساهم في توفير أسباب الراحة والرفاهية للمواطنين.



وعلى صعيد آخر، كشف المطيري عن اجتماع ستعقده وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي بحضور قياديي الوزارة مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي، لمناقشة جملة موضوعات وأمور يأتي في مقدمتها تمكين المرأة والتحديات التي تواجه سوق العمل في الكويت، والإصلاحات الأخيرة المخطط لها بهذا الصدد، فضلا عن بحث سياسة التكويت والسياسات الاجتماعية والمبادرات الحديثة التي تخدم المجتمع. وأكد المطيري أن الاجتماع يأتي بتوجيهات من الوزيرة، الرامية إلى الاهتمام بكل ما يخص المرأة والارتقاء بمكانتها، إضافة إلى التوسع في سياسة الاحلال والتكويت، لاسيما على صعيد الجمعيات التعاونية، في ظل توقيع بروتوكول التوظيف في الجمعيات التعاونيـــــة واستكمال إجراءات تكويت الوظائــــف الإشرافيـــة بالجمعيات.