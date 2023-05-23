أكدت الهيئة العامة للبيئة أمس، أن مستوى تركيز الغازات المقاسة في منطقة الشعيبة الصناعية من الشمال الى الجنوب يقع ضمن الحدود والمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لجودة الهواء الخاصة بالكويت وبالمعايير الدولية.



من جهته، قال مدير ادارة جودة الهواء في الهيئة م.شريف الخياط لـ «كونا»، إن فرق التفتيش والرقابة وإدارة رصد جودة الهواء التابعة للهيئة قامت بجولة تفتيشية على مصانع منطقة الشعيبة الصناعية الشرقية والغربية للتأكد من التزام المصانع بالاشتراطات البيئية المعنية بتلوث الهواء وتطبيق المعايير البيئية الواردة في اللوائح التنفيذية لجودة الهواء الخارجي.



وأضاف الخياط أن هذه الجولة جاءت بهدف مسح المنطقة تفاديا لانتقال أي ملوثات أو روائح تسبب إزعاجا لساكني المناطق السكنية المجاورة في ظل الظروف الجوية ومع استمرار تأثر البلاد بالرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.



وأوضح أن فرق التفتيش، وخلال المسح البيئي على مصانع المنطقة، قامت بأخذ قراءات جودة الهواء من تسعة مواقع مختلفة من جنوب الشعيبة إلى شمالها، حيث تم قياس الأبخرة الهيدروكربونية والأمونيا والفورمالدهايد وغاز كبريتيد الهيدرجين وأكسيد النيتروجين ومقارنتها بالحدود والمعايير المسموح بها. وذكر م.الخياط أن القراءات بينت ان مستوى تركيز الغازات المقيسة يقع ضمن الحدود والمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، مؤكدا استمرار فرق التفتيش في قياس جودة الهواء بأوقات متفرقة، وتشديدها على تطبيق الاشتراطات اللازمة ومخالفة من لا يلتزم بالقانون البيئي.