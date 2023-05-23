

بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الفروانية في المجلس البلدي، خلال اجتماعها امس برئاسة خالد المطيري، بالموافقة على اقتراح العضو فهيد المويزري استحداث دوار مقابل منطقة السجون بالصليبية الصناعية قطعة كبديل عن التقاطع القائم على طريق الصليبية مع شارع ابراهيم بن الأغلب الفاصل بين القطعتين 3 و4 بمنطقة الفردوس.



وقال المطيري ان اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص أحواض مكشوفة لتجميع مياه أمطار وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض ومسارات صرف مياه الأمطار حول منطقة غرب عبدالله المبارك وضمن منطقة رجم خشمان وحول مشروع كبد لتربية الأغنام.



واضاف ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع توزيع المواد التموينية بمساحة 150م2 ضمن مركز ضاحية جمعية الاندلس في القطعة 11، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الدفاع تخصيص طريق بعرض 40م مع حاراته التخزينية متضمنا نفق بطول 500م بدءا من الطريق الدائري 6.5 السريع وصولا إلى مشروع قاعدة عبدالله المبارك الجوية الكائنة ضمن حدود موقع مطار الكويت الدولي.



وذكر ان اللجنة أبقت على جدول اعمالها اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن تخصيص وإنشاء مركز صحي (ثاني) متكامل في منطقة عبدالله المبارك، كما حفظت الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن نقل وتخصيص موقع جديد للاستعمالات والأنشطة المتواجدة بمنطقة شرق الضجيج وجنوب ضاحية خيطان الجنوبي شمال القاعدة الأميرية في المطار.



وبين ان اللجنة أحالت الى الجهاز التنفيذي اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن استحداث مخرج استدارة من الطريق 602 الى طريق الدائري 6.5.