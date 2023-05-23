

ضمن مبادراته المتنوعة لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، وفي إطار شراكته الاستراتيجية مع جمعية إنجاز الكويت، استقبل بنك الخليج في المبنى الرئيسي للبنك مجموعة من طلاب الجامعة الأسترالية في الكويت (AU)، ضمن برنامج «اليوم الوظيفي». وتعرف الطلاب عن قرب على طبيعة عمل فريق الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، بداية من التعرف على أعضاء الفريق والمهام الوظيفية لكل عضو، وأعقب ذلك ورشة عمل تفاعلية تم خلالها تقسيم الطلاب إلى فريقين، كل منهما قام على تخطيط وتنظيم فعالية محددة مع توزيع المسؤوليات على أعضاء الفريق، وتحديد كيفية الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدعم الفعالية وضمان نجاحها. واستمع فريق الاتصالات المؤسسية لأسئلة الطلاب حول طريقة عمل الإدارة وأجابوا عن الأسئلة المتنوعة التي طرحوها، متطرقين إلى الفروقات الكبيرة بين الحياة الجامعية والعملية، وكيفية الانتقال السلس من مرحلة إلى أخرى. وقالت مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج ميسون العطار: سعدنا كثيرا بالمستوى العلمي الراقي والأفكار الإبداعية للطلاب المشاركين في البرنامج وحرصهم على الاستعداد الجيد لمرحلة ما بعد الجامعة والانخراط في سوق العمل.



ولفتت العطار إلى أن برنامج «اليوم الوظيفي» يعد أحد أوجه التعاون المتنوعة مع جمعية إنجاز الكويت التي تهدف إلى دعم الجيل المقبل من رواد الأعمال الشباب، وتزويدهم بالمهارات، التي يتطلبها سوق العمل، وسط التطورات السريعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدة أن بنك الخليج حريص على الوفاء بمسؤولياته المجتمعية تجاه الشباب، لاسيما في المرحلة الثانوية والجامعية وحديثي التخرج، من خلال توفير المفاهيم الأساسية التي تتعلق بالأعمال واستكشاف الاهتمامات والفرص المهنية، إضافة إلى تطوير المهارات الوظيفية والتدريب الميداني.



ويعد برنامج «اليوم الوظيفي» من المبادرات المستدامة، التي يشارك فيها بنك الخليج، انطلاقا من مساعيه المتواصلة لدعم الشباب، وإعدادهم لفهم أفضل لبيئة العمل المستقبلي في مرحلة ما بعد الجامعة.