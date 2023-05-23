استقبلت الأمانة العامة للأوقاف وفد مركز «ضوى اليادة التطوعي» بالتعاون مع الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم في مقرها مؤخرا، وكان في استقبالهم مراقب إدارة الصناديق الوقفية إسلام العميري وقام المركز بتوزيع إهداءات خاصة لعمال الأمانة، وذلك بهدف تعزيز قيمة العمل الخيري والحث على العبادات من صلاة وقراءة القرآن الكريم وتجويده.



من جهتها، قامت الأمانة العامة للأوقاف بتوزيع الإهداءات الخاصة بمسابقة القرآن الكريم وتجويده على وفد المركز، وأعرب المشاركون في المركز عن سعادتهم بهذه الإهداءات خلال جولتهم داخل مقر الأمانة العامة للأوقاف.