استضافت شركة كيمز زاجل للاتصالات، إحدى شركات مجموعة كلام، وأول مزود خدمة إنترنت رائد في الكويت منذ عام 1991، وتخدم قطاعات السوق المهمة مثل البنوك والتمويل والشركات الكبيرة بنجاح حدثها الرائد «شريكك في الحلول الرقمية».



وأطلق الحدث العلامة التجارية الجديدة «كيمز زاجل» للاتصالات وأظهر انتقال العلامة التجارية من العلامة التجارية التي تركز على المستهلك إلى علامة تجارية تركز بشكل أكبر على المؤسسات وتقدم مجموعة موسعة من الحلول الرقمية من الجيل التالي المصممة خصيصا لتلبية احتياجات الشركات من جميع الأحجام والقطاعات في جميع أنحاء المنطقة.



ومع وجود رئيس تنفيذي جديد على متن «زاجل كيمز» تستعد الشركة لقيادة التحول الرقمي في الكويت وأعلنت عن تحولها الجذري من مزود خدمة الإنترنت إلى شريك الحلول الرقمية في تنمية الشركة لتصبح أكثر مرونة وتوافقا مع التركيز على قطاعي الأعمال والحكومة في سوق الكويت.



والحدث الرئيسي هو الخطوة الأولى للعلامة التجارية «كيمز زاجل» للاتصالات التي تم نقلها حديثا نحو ترسيخ وجود أقوى في الكويت كشريك في الحلول الرقمية يقود التحول الرقمي من خلال إطلاق حلول وخدمات متطورة مع عروض قيمة مبتكرة عبر الاتصال والصوت والاتصالات والسحابة والأمن السيبراني والشبكات المدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومراكز البيانات وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة.



وكان الحدث بمنزلة منصة فعالة للجمهور للتفاعل مع شركاء الحلول الرئيسيين وخبراء الصناعة الرائدين واستكشاف كيف تستثمر كيمز زاجل للاتصالات حاليا في شبكتها الأساسية، وتعزيز اتفاقيات مستوى الخدمة للعملاء، ورقمنة تقديم الخدمات ودعم العملاء لبناء سوق فعال من أجل تسهيل رحلة تحول العميل.



وشركاء حلول «كيمز زاجل» للاتصالات الرئيسيون الذين حضروا الحدث هم: Motorola وNetapp وQuadron وNanodems وAllied Engineering Group وMitel.



وتعد «كيمز زاجل» تيليكوم، جزءا من مجموعة كلام للاتصالات، مزود الحلول الرقمية الرائد في الكويت، وتم تأسيسها في الكويت منذ عام 1991 وهو أول مزود خدمة إنترنت في الدولة، وتقدم الخدمات المدارة حيث يعتمد العملاء، من جميع الأحجام ومن مختلف القطاعات الصناعية، على خبرتها لإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بهم بسبب مجموعة واسعة من المنتجات المقدمة عبر قطاعات الصوت والتعاون والأمن السيبراني والسحابة والاتصال والشبكات المدارة.