بشار جاسم



وتستمر «ليالي المارينا» بقيادة الربان الإعلامي مهند يوسف الرئيس التنفيذي لـ«مارينا ميديا»، حيث انطلقت اولى الحفلات بداية مايو الجاري مع الفنانة القديرة غادة رجب، وبعدها توالت الحفلات مع العديد من الأصوات منهم أحمد الحريبي، عادل الماس، ناصر المانع، ولاء الجندي، وعبدالعزيز المسباح.



«الأنباء» تواجدت في حفل الفنان عبدالعزيز أحمد، والذي أقيم تحت اسم «روائع عبدالله الرويشد»، وغنى عبدالعزيز و«سلطن» في أكثر من أغنية وسط تفاعل وتصفيق الحضور، واختار مجموعة من أغاني بوخالد، وهي: «لون ذا الليلة رمادي، دلال ومدللك، وعدتيني، وين رايح، مافي أحد مرتاح، اعتب عليك، اي معزة، لو جمعت»، واخيرا أغنية «عويشق».



«الأنباء» التقت «عزيز» في الكواليس، حيث قال: شكرا لـ «الأنباء» على حضورها وتغطيتها للحفل، والحمد لله أنا جدا سعيد بهذا النجاح لأني شفت سعادة الحضور بعيني ومدى تفاعلهم وترديد الأغاني، وسعيد بكل وجهات نظر الجمهور بعد الحفل، وحبيت وضع الصالة والجمهور وطريقة المسرح، تحس اللي قاعدين بالصالة كأنهم كورال، حتى اللي بالسطر الأخير تحسه بالاول، وأحب أوجه شكري الكبير لمهند يوسف الرئيس التنفيذي لـ «مارينا»، وكذلك ايضا للدكتور فوزي اللنقاوي وفرقة «ليالي المارينا» اللي ما قصروا معاي بالبروفات والحفل، وبصراحة أبدعوا رغم عددهم البسيط، لكنك تحس انك مع فرقة كبيرة العدد، وناطر على نار حفلاتي القادمة مع «ليالي المارينا» بتاريخ 31 الجاري و14 يونيو المقبل.



أما الرئيس التنفيذي لـ«مارينا ميديا» مهند يوسف، فقال: الفنان عبدالعزيز أحمد يؤكد حضوره اللافت في انطلاق أول حفلاته في «ليالي المارينا»، وطغيان صوته وأدائه في تجسيد ليلة رائعة من روائع أغاني الفنان القدير عبدالله الرويشد، ليلة ستخلد في ذاكرة كل من حضر الى فندق المارينا أخذنا فيها عزيز ود.فوزي اللنقاوي وفرقة «ليالي المارينا» في «نوستالجيا رائعة».



وعن الحفلات بشكل عام، قال مهند: استكمالا لهدفنا في «المارينا» لنشر السعادة في المجتمع ومن خلال «ليالي المارينا» حاولنا أن نجسد مفهوما جديدا في يوم المواطن وخالفنا السائد بأن تكون الأنشطة فقط في «الويكند»، وجعلناها في أيام الأسبوع من الأحد لغاية الأربعاء، وحاولنا في هذا الموسم ان نضم العديد من النجوم من مصر ولبنان والكويت، والناس حبت هالشي ولله الحمد، وحاولنا ايضا أن نسلط الضوء على كل فنان مبدع لا يتم تسليط الضوء عليه.