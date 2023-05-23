

مبارك الخالدي



ضمن استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في دورة جنوب آسيا التي ستقام بالهند بالفترة من 21 يونيو حتى 4 من يوليو، علمت «الأنباء» أن بعثة «الأزرق» ستغادر إلى معسكر القاهرة في 8 يونيو وذلك عقب انتهاء مباراة فريق الكويت أمام فريق نواذيبو الموريتاني في 7 يونيو في ذهاب كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث من المنتظر انضمام لاعبي «الأبيض» قبل السفر مباشرة، كما استقر الرأي على مواجهة منتخبي ساحل العاج



(الـ 45 عالميا) في 13 يونيو وبنين (الـ 92 عالميا) في 16 من الشهر نفسه بشكل نهائي خلال المعسكر.



ومن المقرر، أن تغادر بعثة منتخبنا القاهرة مباشرة إلى الهند للمشاركة في الدورة التي ستكون خلال فترة التوقف الدولي «فيفا دي» المقبلة، حيث يتواجد «الأزرق» في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الهند ونيبال وباكستان، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات لبنان والمالديف وبوتان وبنغلاديش.



وفي جانب متصل، تقرر أن يغادر وفد «الأزرق» إلى القاهرة بعد مباراة فريق الكويت أمام فريق نواذيبو الموريتاني في 7 من الشهر المقبل في ذهاب كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث من المنتظر انضمام لاعبي «الأبيض» مع المنتخب.