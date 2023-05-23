

حقق لاعبو النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون إنجازا كبيرا بحصد 7 ميداليات ذهبية وفضيتين خلال مشاركتهم في بطولة كأس أفريقيا والبطولة العربية بشرم الشيخ.



جاءت ميداليات أبطال وبطلات الترايثلون كالتالي: في البطولة العربية للفئات العمرية للترايثلون، حصد الميدالية الذهبية كل من: نورا البراك وفي الملا ولولوة الرفاعي وهدى الصالح وجاسم الرجيب، إضافة إلى ذهبية الرجيب في الداوثلون للفئات العمرية، كما حقق الميدالية الفضية بالفئات العمرية للبطولة العربية صالح الرزيحان وجاسم الرجيب، أما هدى الصالح فقد حققت المركز الأول والميدالية الذهبية في الفئات العمرية لبطولة كأس أفريقيا.