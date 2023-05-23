هادي العنزي



تأهل فريقا الكويت والقادسية إلى نهائي كأس الاتحاد لكرة السلة الذي يقام مساء اليوم بعد تغلب «الأبيض» على الصليبخات 127-63 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، وتبعها على الصالة ذاتها تأهل القادسية بعد انسحاب القرين في الربع الثاني من المواجهة، حيث كانت تشير النتيجة إلى تقدم «الأصفر» بفارق 5 نقاط (34-29)، احتجاجا على قرارات حكام المباراة.



ويعد القرين ثاني فريق ينسحب من بطولة كأس الاتحاد، حيث سبقه الجهراء في المباراة التي جمعته بالدور ربع النهائي أمام القادسية أيضا، وقد جاء انسحاب القرين احتجاجا على «قرارات الحكام» التي يرون أنها كانت مبالغ فيها وغير عادلة.



إلى ذلك، قررت اللجنة الخماسية المختارة من الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة، إجراء الانتخابات لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد في 8 يونيو المقبل، وذلك في اجتماعها الأول الذي عقدته مساء أمس الأول برئاسة ضاري برجس في مقر الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات.



وباشرت اللجنة مهامها بتشكيل لجان مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد خلال الفترة الانتقالية التي تمتد لأسبوعين، على أن يتولى مجلس الإدارة الجديد مسؤولياته حال انتخابه من الجمعية العمومية للاتحاد.