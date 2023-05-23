مبارك الخالدي



في خطوة تحسب لاتحاد كرة القدم نحو استقرار أجندة الموسم الرياضي الجديد وقبل انتهاء منافسات الموسم الجاري بأيام قليلة، أعلن الاتحاد عن انطلاق دوري زين للموسم الجديد 2023-2024 في 24 أغسطس المقبل.. فكيف استقبلت الأندية توجه الاتحاد؟ وهل القرار يصب في صالح الأندية لجهة ترتيب أوراقها للموسم الجديد؟، فالأجهزة الفنية والإدارية دائما ما تكون بحاجة لمعرفة مواعيد الانطلاق لتحديد مواعيد التجمعات وبرامج الإعداد والاستقرار على اختياراتها من قوائم للاعبين وانتداب المحترفين أو من لاعبي السوق المحلي.. وفي هذا السياق، قامت «الأنباء» باستطلاع رأي عدد من مسؤولي الأندية، فكانت الردود متباينة بين مؤيد ومتحفظ.إبراهيم: مرفوض وغير مناسب



بداية، رفض مدرب القادسية «الجنرال» محمد إبراهيم الموعد المحدد لانطلاق الدوري الجديد، وقال انه موعد غير مناسب إطلاقا، كما انه غير صحي للاعبي المنتخب.



وأضاف قائلا: «من المعلوم أن هناك شريحة كبيرة من اللاعبين ستتواجد مع المنتخبين الأول والأولمبي في معسكرات لخوض استحقاقات خلال فترة الصيف وهي فترة راحة وإجازة لباقي اللاعبين للاسترخاء والراحة من عناء موسم كامل، وفي حال انضمام لاعبي المنتخبين إلى فرقهم لن تكون أمامهم فرصة للراحة أو السفر مع أسرهم ليعودوا بنفسيات أفضل، وعليه فلن تكون هناك فرصة كافية للإعداد أو التحضير أو حتى إقامة معسكرات خارجية استعدادا للموسم المقبل»، موضحا: «كان من الأجدى أخذ كل الأمور المتعلقة باللاعبين أولا والارتباطات الدولية قبل اتخاذ قرار انطلاق الموسم لإتاحة الفرصة للجميع وفي مقدمتهم اللاعبون والأجهزة الفنية لتحديد مواعيد مناسبة للتجمعات والتدريبات أو المغادرة إلى معسكرات خارجية».



العسعوسي: خطوة جيدة



بدوره، قال المدرب في نادي كاظمة عبدالحميد العسعوسي إن القرار جيد للغاية بل وممتاز ومناسب تماما للأندية لوضع خططها وبرامجها مبكرا، مضيفا:«الكل يعلم أن الموسم الحالي طويل ومرهق بسبب النظام الجديد وشهد توقفات طويلة، ولكن مع تحديد موعد الموسم المقبل أصبحت الأمور واضحة وهذا سيساعد الأندية على ترتيب أمورها في وقت مبكر ويساهم بوضوح في وضع برامجها ومواعيد انطلاق التدريبات وأيضا اختيار ما يناسبها من محترفين، مشددا على أن كل ما نتمناه هو استقرار الأجندة المحلية وعدم التغيير عليها وثبات مواعيدها لما لذلك من أهمية تصب في صالح الجميع.



النجار: مناسب للغاية



من جانبه، أشاد نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي أحمد النجار أن خطوة الاتحاد بتحديد 24 أغسطس موعدا لانطلاق دوري الموسم المقبل، ستساعد الفرق على ترتيب أمورها ووضع خطط الإعداد ومواعيدها، مضيفا أن معرفة الأجهزة الفنية والإدارية لموعد الدوري مهم لتحديد مواعيد التجمع وانطلاق التدريبات فضلا عن قيام الأندية بتحديد نوعية الإعداد وهل هناك معسكر خارجي من عدمه، واعتقد أن القرار منح الوقت الكافي أمام الفرق لترتيب أوضاعها ودراسة انسب سيناريوهات التحضير والإعداد.



عبيد: أخشى من الجو



فيما أبدى، مدرب فريق خيطان الصاعد إلى دوري الأضواء إبراهيم عبيد تحفظه على موعد انطلاق الدوري الجديد، وقال: «لا شك أن اتحاد الكرة اجتهد في هذا التوجه في سبيل المحافظة على أجندته وثباتها ولكن اخشى أن يكون ذلك سلبيا على الفرق من حيث عدم مواءمة الأجواء بسبب ارتفاع حرارة الجو في تلك الفترة».



وأوضح: «تأسيسا على ذلك، فإن فترة انطلاق التدريبات ستكون قبل انطلاق الموسم بنحو 30 إلى 45 يوما وتحديدا في شهر يوليو، والأجواء في هذا التوقيت غير مناسبة تماما للتدريب، فضلا عن التوقفات الدولية «فيفا دي» التي ستجبرك على التوقف عن التدريب، ولذلك كان لابد من مراعاة هذه الأمور إلى جانب أن عقود المدربين واللاعبين عادة ما تبدأ من 1 أغسطس، فلذلك كان الأجدر أن تكون انطلاقة الدوري في سبتمبر لاعتدال أجواء الطقس في تلك الفترة ولتجنب الفترة الأولى للتوقف الدولي».