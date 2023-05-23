أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، امس اكتمال التحام «مركبة دراغون» التي تحمل على متنها رائدي الفضاء السعوديين «ريانة برناوي» و«علي القرني» مع محطة الفضاء الدولية.



وقالت قائدة المهمة بيغي ويتسن، التي سبق ان شاركت في مهمات إلى محطة الفضاء الدولية، إن «الرحلة كانت مريحة». وأضافت في تصريحات نقلت بالصوت والصورة مباشرة «هذا الالتحام الأسلس في تاريخ المهام التي شاركت فيها». فيما تابع مئات الآلاف من السعوديين تلك المهمة بفخر واعتزاز.



ومن داخل المحطة الدولية أرسل الرائدان برناوي والقرني رسالة مصورة، واستهلت فيها برناوي، حديثها كأول امرأة عربية تصل الفضاء، قائلة: نحن الآن نعيش حلما لم نتخيل انه يمكن ان يصبح حقيقة بدعم من الحكومة وقيادتنا واسرنا. هذه الرحلة تمثل كل السعوديين والعالم العربي، عندنا طموحات اكبر واكبر. وتحدثت عن دموعها لحظة انطلاق الصاروخ، وقالت احس اني اخذكم معي كلكم وننتظر ان يكون هناك اشخاص كثر في العالم العربي هنا، الحمد لله على وجود قائدنا ذو الرؤية الطموحة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.



بدوره، قال القرني في كلمة له: بتيسير الله وفضله وصلنا الى المحطة الدولية، شكرا لحكامنا لقيادتهم وحكمتهم ونظرتهم للمستقبل وشكرا للاهتمام بالفضاء، قريبا سينضم لنا الكثير من الناس، تجربة الاقلاع كانت تاريخية، ونحن هنا للقيام بتجارب علمية، فيها نفع لكل البشرية وسنعود بنتائج جميلة ان شاء الله. شكرا لملكنا ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هذه ليست مهمتي بل مهمة سعودية.



تأتي هذه الرحلة حيث سيمضي الرائدان 10 أيام على متن المحطة الدولية، ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية المتعلقة بقطاع الفضاء.



يشار إلى أن المملكة أنشأت هيئة الفضاء السعودية في 2018 وأطلقت العام الماضي برنامجا لإرسال رواد إلى الفضاء. وكانت السعودية أرسلت أحد مواطنيها إلى الفضاء قبل سنوات عديدة، إذ شارك الأمير السعودي سلطان بن سلمان، نجل العاهل السعودي الملك سلمان، في مهمة أميركية عام 1985.



وكان برناوي والقرني انطلقا مع زميليهما رائدة الفضاء السابقة في وكالة «ناسا» بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، مساء أمس الأول على متن الصاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس»، في رحلة تنظمها شركة «أكسيوم سبيس»، نحو محطة الفضاء الدولية ISS، حيث سيبقون لمدة 10 أيام.