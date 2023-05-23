علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية حديثة اطلعت عليها «الأنباء» أن الكويت استوردت نحو 23.8 مليون طن من السلع والبضائع بقيمة تصل إلى 7.6 مليارات دينار في 9 أشهر فقط، إذ تراجعت كمية الواردات السلعية بنحو 131 ألف طن على أساس سنوي، فيما زادت قيمتها بنحو 559.8 مليون دينار. وتفصيليا، أظهرت أحدث إحصاءات التجارة الخارجية عن الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2022 أن حجم الواردات السلعية القادمة إلى الكويت تراجع بقيمة 131.7 ألف طن ليبلغ 23.8 مليون طن بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة مع 23.98 طنا بنهاية سبتمبر 2021، ولكن لجهة القيمة فقد ارتفعت تكلفة الواردات السلعية للبلاد عن الفترة ذاتها بواقع 559.8 مليون دينار إذ بلغت بنهاية سبتمبر 2022 نحو 7.6 مليارات دينار، مقارنة مع 7.06 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2021. وشهد الربع الأول (يناير - مارس) من 2022 ارتفاعا في حجم الواردات السلعية إلى الكويت مع تراجع قيمة تلك الواردات إذ استوردت البلاد نحو 8.38 ملايين طن من البضائع بقيمة تصل إلى 2.38 مليار دينار بزيادة 173 ألف طن لجهة الحجم وتراجع 87.19 مليون دينار لجهة القيمة قياسا إلى بضائع بلغ حجمها 8.2 ملايين طن بقيمة 2.47 مليار دينار تم استيرادها خلال الربع الأول من 2021. وخلال الربع الثاني (أبريل - يونيو) من 2022 شهدت الواردات السعية ارتفاعا لجهة الحجم والقيمة بواقع 1.43 مليون طن بما قيمته 396 مليون دينار ليبلغ حجمها الإجمالي 8.5 أطنان بما قيمته 2.7 مليار دينار، قياسا إلى 70.7 مليون طن بقيمة 2.3 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من 2021. وفي الربع الثالث من 2022 (يوليو - سبتمبر) تراجع حجم الواردات السلعية بنحو 1.7 مليون طن فيما ارتفعت قيمة الواردات بواقع 250.6 مليون دينار ليبلغ حجم الواردات نحو 6.9 ملايين طن بقيمة 7.6 مليارات دينار، مقارنة مع 8.7 ملايين طن بقيمة 2.27 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2021.



ولجهة الصادرات الكويتية فقد ارتفعت بالحجم والقيمة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022 بواقع 4.7 ملايين طن بما قيمته 4.1 مليارات دينار، إذ بلغ حجم الصادرات في نهاية سبتمبر الماضي نحو 96 مليون طن بقيمة إجمالية تصل إلى 23.8 مليار دينار، مقارنة مع 91.1 مليون طن بقيمة تصل إلى 12.9 مليار دينار عن الأشهر الـ 9 الأولى من 2021.



وأظهرت البيانات أن أكثر من 90% من السلع التي تستوردها الكويت تأتي عن طريق البحر، إذ استوردت البلاد نحو 21.45 مليون طن من وارداتها السلعية عبر البواخر، بينما يأتي في المرتبة الثانية الواردات السلعية عبر البر إذ استحوذت على 9% من الواردات بواقع 2.2 مليون طن، يليها في المرتبة الثالثة الواردات السلعية التي تأتي عبر الجو والتي استحوذت على 111 ألف طن فقط في 9 أشهر، بينما لم يأت عبر البريد سوى 12 طنا من السلع والبضائع فقط.



27.5 مليون دينار واردات الـ «كاكاو»



كشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن الكويت استوردت شوكولاتة بما يقارب 27.5 مليون دينار في 9 أشهر، إذ بلغت قيمة واردات الكويت من الكاكاو ومحضراته خلال الربع الأول من 2022 نحو 10.4 ملايين دينار، وخلال الربع الثاني نحو 8.47 ملايين دينار، وفي الربع الثالث ما قيمته 8.6 ملايين دينار.



63.44 مليون دينار.. دفعت في السجائر والشيشة



كشفت البيانات أن استهلاك الكويت من السجائر والشيشة سجل خلال 2022 رقما قياسيا، خصوصا أن استهلاك 9 أشهر من العام بلغ نحو 63.44 مليون دينار، وهو رقم أعلى من المسجل عن 2021 كاملا والبالغ نحو 62.01 مليون دينار. ويشهد استهلاك المواطنين والمقيمين من منتجات التبغ وأبدال التبغ المصنعة نموا ملحوظا إذ بلغت قيمة وارداته في الربع الأول من 2022 نحو 14.7 مليون دينار، وفي الربع الثاني ارتفعت قيمة الواردات إلى 24.14 مليون دينار، فيما زادت في الربع الثالث إلى 24.5 مليون دينار.



32.6 مليون دينار.. طعام حيوانات



تشهد واردات الكويت من طعام الحيوانات ارتفاعا ملحوظا إذ زادت قيمة واردات الكويت من بقايا ونفايات صناعات الأغذية والأغذية المحضرة للحيوانات إلى نحو 32.6 مليون دينار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2022، بينما بلغت قيمة واردات الكويت من المنتجات نفسها خلال 2021 نحو 28.1 مليون دينار.