الجالية الهندية الأكبر تليها المصرية ثم الفلبينية

أحمد خميس



كشف مصدر أمني لـ «الأنباء»، عن أن عدد مخالفي قانون الإقامة في البلاد وصل إلى 130100 مخالف حتى نهاية الأسبوع الماضي.



وأوضح المصدر انه ووفق أحدث إحصائيات وزارة الداخلية، فإن الوافدين المسجلة إقاماتهم على مادة (18عمل) بلغ عددهم مليونا و408 آلاف و30 عاملا، فيما بلغ عدد المسجلة إقاماتهم على مادة (20 عمالة منزلية) 783 ألفا و372 عاملا، أما المسجلة إقاماتهم على مادة (22 التحاق بعائل) فبلغ عددهم 512 ألفا و306 أشخاص. وختم المصدر بقوله: ان ابناء الجالية الهندية مازالوا يتصدرون قائمة الأعلى عددا في البلاد تليهم الجالية المصرية ثم الجالية الفلبينية.