عبدالعزيز الفضلي

قص صباح اليوم، طلبة الصفين العاشر والحادي عشر شريط اختبارات الفترة الدراسية الثانية لنهاية العام الدراسي الحالي على ان تبدأ امتحانات المرحلة المتوسطة يوم بعد الخميس واختبارات الثاني عشر يوم 11 يونيو المقبل.

وقدم طلبة العاشر اختبار الفيزياء بينما ادى طلبة الحادي عشر ادبي امتحان مبادئ علم الجغرافيا وعلم الاقتصاد واختبار الرياضيات لطلبة العلمي .

وسارت عملية الاختبارات بشكل اعتيادي وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية بالتنسيق مع المناطق التعليمية ونجح في تنفيذها اهل الميدان على ارض الواقع .