دمشق - هدى العبود

كرم الفنان السوري عباس النوري في مهرجان «الهلال الذهبي» للفن والدراما بدورته الخامسة، والذي أقيم مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد، لتاريخه الفني الحافل وشعبيته الكبيرة في الوطن العربي.



وقال النوري: ان هذه النسخة من المهرجان تميزت بمشاركة عربية للمرة الأولى، والهدف منه إعادة إحياء الدراما العراقية على الساحة الفنية المحلية والعربية والعالمية.



وحظي النوري بتكريم خلال المهرجان تقديرا لمسيرته الفنية بالكامل، ونشر عبر حسابه في «انستغرام» العديد من الصور أثناء تكريمه مع زملائه الفنانين، وكتب معلقا على الصور: «إلى الدولة التي لا يحتاج اسمها إلى القواميس لإخراج المعاني، شكرا للعراقة، شكرا للعراق».



أما عن مشاركته في هذا المهرجان فقال: أنا سعيد جدا بوجودي في هذا الحدث الضخم، وأتمنى أن تعود الدراما العراقية إلى ألقها كما اعتدنا عليها سابقا، وبين إعجابه بما يقدمه الفن العراقي بشتى المجالات، مؤكدا أن العراق تجاوز محنته والثقافة العراقية حاليا ستنتج فنونا عظيمة، مشيرا الى أن «الضخ فيه لا ينضب».



وكرم الفنان عباس النوري بالمهرجان مع لفيف من النجوم العرب منهم الزميلة ليلى أحمد، والفنان القدير داوود حسين، ضمن المهرجان الذي يعنى بتقديم الجوائز وتقديم الأعمال التلفزيونية والبرامجية التي تعرض في شهر رمضان والاحتفاء بصناع الفنون.



يذكر ان النجم عباس النوري أطل على جمهوره في الموسم الرمضاني الماضي، بعملين من إخراج رشا شربتجي، وقدم شخصية رجل الدين «الشيخ مالك» خلال مسلسل «مربى العز»، وتابع ظهوره بدور «أبو العز» ضمن «حارة القبة» بجزئه الثالث.