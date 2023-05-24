مريم بندق

علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية اعتمد كتابا تضمن الانتهاء من التدقيق على كشوف أسماء المستحقين لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في 4 شركات نفطية، وكذلك المبالغ المطلوبة لتغطية مستحقات جميع العاملين حسب كتاب مؤسسة البترول لديوان الخدمة المدنية. وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن «الديوان» خاطب وزارة المالية، وان وزارة المالية خاطبت مؤسسة البترول بالموافقة على المبالغ المطلوبة للصرف منذ 10 أيام.

وأوضحت مصادر في مؤسسة البترول الكويتية، انه «لم تنته إجراءات الصرف حتى تاريخه»، وسيتم الإعلان قريبا جدا عن الموعد، كاشفة عن أن الصرف يشمل العاملين في الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، وشركة ناقلات النفط الكويتية، والبترول الكويتية العالمية، وخدمات القطاع النفطي.

من جانب آخر، عمم اتحاد المصارف في بيان له ان تعطيل البنوك المحلية أعمالها يوم انتخاب أعضاء مجلس الأمة الموافق 6 يونيو المقبل، على أن يستأنف الدوام الأربعاء 7 منه.

«المالية» أبلغت «البترول» بالموافقة على صرف المكافأة الأمامية للعاملين في 4 شركات نفطية منذ 10 أيام

علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية اعتمد كتاب تضمن الانتهاء من التدقيق على كشوف أسماء المستحقين لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في 4 شركات نفطية، وكذلك المبالغ المطلوبة لتغطية مستحقات جميع العاملين حسب كتاب مؤسسة البترول لديوان الخدمة المدنية. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الديوان خاطب وزارة المالية، وان وزارة المالية خاطبت مؤسسة البترول بالموافقة منذ 10 أيام.وفي مؤسسة البترول الكويتية، أوضحت مصادر أنه جار الانتهاء من إجراءات الصرف، موضحة «لم تنته إجراءات الصرف حتى تاريخه» وسيتم الإعلان قريبا جدا عن موعد الصرف.

"اتحاد المصارف": البنوك تعطل أعمالها 6 يونيو بمناسبة الانتخابات





عمم اتحاد المصارف ان البنوك المحلية ستعطل أعمالها يوم انتخاب أعضاء مجلس الأمة الموافق 6 يونيو المقبل على أن يستأنف الدوام الأربعاء 7 يونيو.