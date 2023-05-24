أعلنت روسيا أن قواتها المسلحة «سحقت» بواسطة الطيران والمدفعية مجموعة هاجمت منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، في أخطر توغل في الأراضي الروسية منذ بدء حرب أوكرانيا.



ودخل مقاتلون إلى روسيا من أوكرانيا وهاجموا عدة بلدات في منطقة بيلغورود التي تعرضت أيضا لقصف بالمدفعية وهجمات بمسيرات دفعت السكان الى الفرار.



وعبر الكرملين عن «قلق عميق» بعد هذا التوغل داعيا الى «بذل مزيد من الجهود» لمنع عمليات التوغل هذه التي تزايدت في الأشهر الماضية وأثارت تساؤلات حول صلابة الدفاعات الروسية في وقت تقول كييف إنها تحضر لهجوم واسع النطاق.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها صدت المتوغلين بعد عملية غير مسبوقة بحجمها استخدمت خلالها الطيران والمدفعية.



وأوضحت «تم صد التنظيمات القومية (الأوكرانية) وسحقها»، مؤكدة قتل «اكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا».



واتهمت روسيا كييف بالوقوف وراء هذا الهجوم بهدف «تحويل الانتباه» عن سيطرة القوات الروسية على مدينة باخموت في شرق اوكرانيا، لكن السلطات الأوكرانية نفت أي ضلوع لها فيه.



وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار «الوضع في منطقة بيلغورود هو أزمة داخلية روسية... لا نخوض حروبا على اراض أجنبية».



وأعلنت مجموعة «فيلق حرية روسيا» المؤلفة من روس يقاتلون إلى جانب أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم عبر «تلغرام».



وكانت هذه المجموعة التي تصنفها روسيا «ارهابية»، تبنت توغلات في هذه المنطقة. وربما شاركت مجموعة أخرى مماثلة تدعى «فيلق المتطوعين الروس» في العملية.



وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «ما حدث يثير قلقا عميقا ويظهر مرة أخرى أن المقاتلين الأوكرانيين يواصلون أنشطتهم ضد بلادنا».



واضاف «هذا يتطلب منا بذل مزيد من الجهود، وهذه الجهود متواصلة والعملية العسكرية الخاصة (في اوكرانيا) مستمرة لكي لا يحدث هذا الأمر بعد الآن».



وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف إن عدة بلدات بينها غريفورون كبرى مدن المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، تعرضت لقصف مدفعي وبراجمات الصواريخ والمسيرات.



وأوضح غلادكوف انه تم اجلاء مدنيين من تسع بلدات مشيرا الى وقوع اصابات.



وردا على هذا التوغل، أدرجت روسيا منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا ضمن «النظام القانوني لمنطقة عمليات لمكافحة الارهاب» وهو ما يعطي سلطات خاصة لأجهزة الأمن ويسمح بفرض اجراءات تشمل تعزيز الامن ومراقبة الاتصالات.



وتم فرض نظام مماثل في الشيشان بين 1999 و2009 خلال حملة موسكو العسكرية الثانية في هذه المنطقة الجبلية.



وجاء هذا الهجوم على المنطقة الروسية قبل هجوم واسع النطاق يتوقع ان تشنه القوات الأوكرانية قريبا رغم ان الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن بلاده ليست مستعدة بعد.



من جهة اخرى، قال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني يوري فاسكوف لوكالة رويترز إن العمل بميناء بيفديني متوقف لأن روسيا لا تسمح بدخول السفن له مما أدى لخروجه من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.



واضاف فاسكوف في تصريحات مكتوبة «إنها (روسيا) وجدت الآن طريقة فعالة للحد بصورة كبيرة من صادرات الحبوب (الأوكرانية) من خلال استبعاد ميناء بيفديني، الذي يستقبل سفنا بحمولات كبيرة، من المبادرة».



ووصف فاسكوف الخطوة بأنها «انتهاك صارخ» للاتفاق.



الى ذلك، صرح سكرتير عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات F-16 المقاتلة لا يجعل من الحلف طرفا في الصراع.



وقال ستولتنبرغ أن أوكرانيا لها حق الدفاع عن نفسها وأن الحلف يساعد أوكرانيا على إعلاء هذا الحق، وذلك حسبما نقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية الناطقة بالإنجليزية.